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1736 مواطنًا ومواطنة يُنهون تدريبهم في برنامج "أتقن 5" في أسبوعه الثاني

"كدسة": الوحدات التدريبية بالمملكة تُواصل استقبال طلبات التسجيل في البرنامج

أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، تدريب 1736 مواطنًا ومواطنة في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن 5"؛ حيث جرى تأهيل 875 مواطنًا ومواطنة في الأسبوع الأول، و861 في الأسبوع الثاني.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، أن المنتسبين لهذه الدورة جرى تدريبهم في كل من الكليات التقنية للبنين بجدة، ومكة، والطائف، والقنفذة، وتربة، وفروع الكليات التقنية في أضم، ورنية، وميسان، والقوز، بالإضافة إلى كلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث، وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

وبيّن "بن كدسة"، أن الوحدات التدريبية بالمملكة تُواصل استقبال طلبات المواطنين والمواطنات للتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://ctc.tvtc.gov.sa؛ حيث يضم البرنامج العديدَ من الدورات المعتمدة، بواقع 16 ساعة للدورة الواحدة، وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعيًّا من الأحد حتى الأربعاء.

ولفَت مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الانتباه إلى أن هذه الدورات، تهدف إلى إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع، وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية؛ لتسهم في التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في إجراء الصيانة السريعة أو تلبية متطلبات السيدات في المنازل.

من جهته، أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين، أن البرنامج هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تُلبي رغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية، ورفع كفاءتهم في المهن النسائية كالتجميل وغيرها.

وأبان "باخشوين" أنه في حالة وجود صعوبة في التسجيل الإلكتروني؛ يمكن للمتقدم مراجعة الوحدة التدريبية التي يرغب في التسجيل بها، واختيار الدورة، ومن ثم دفع الرسوم 200 ريال؛ ليصله سند إلكتروني عبر رسالة نصية.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أتقن 5

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1736 مواطنًا ومواطنة يُنهون تدريبهم في برنامج "أتقن 5" في أسبوعه الثاني
سبق

أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، تدريب 1736 مواطنًا ومواطنة في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن 5"؛ حيث جرى تأهيل 875 مواطنًا ومواطنة في الأسبوع الأول، و861 في الأسبوع الثاني.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، أن المنتسبين لهذه الدورة جرى تدريبهم في كل من الكليات التقنية للبنين بجدة، ومكة، والطائف، والقنفذة، وتربة، وفروع الكليات التقنية في أضم، ورنية، وميسان، والقوز، بالإضافة إلى كلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث، وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

وبيّن "بن كدسة"، أن الوحدات التدريبية بالمملكة تُواصل استقبال طلبات المواطنين والمواطنات للتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://ctc.tvtc.gov.sa؛ حيث يضم البرنامج العديدَ من الدورات المعتمدة، بواقع 16 ساعة للدورة الواحدة، وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعيًّا من الأحد حتى الأربعاء.

ولفَت مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الانتباه إلى أن هذه الدورات، تهدف إلى إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع، وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية؛ لتسهم في التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في إجراء الصيانة السريعة أو تلبية متطلبات السيدات في المنازل.

من جهته، أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين، أن البرنامج هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تُلبي رغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية، ورفع كفاءتهم في المهن النسائية كالتجميل وغيرها.

وأبان "باخشوين" أنه في حالة وجود صعوبة في التسجيل الإلكتروني؛ يمكن للمتقدم مراجعة الوحدة التدريبية التي يرغب في التسجيل بها، واختيار الدورة، ومن ثم دفع الرسوم 200 ريال؛ ليصله سند إلكتروني عبر رسالة نصية.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
03:56 PM

1736 مواطنًا ومواطنة يُنهون تدريبهم في برنامج "أتقن 5" في أسبوعه الثاني

"كدسة": الوحدات التدريبية بالمملكة تُواصل استقبال طلبات التسجيل في البرنامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، تدريب 1736 مواطنًا ومواطنة في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن 5"؛ حيث جرى تأهيل 875 مواطنًا ومواطنة في الأسبوع الأول، و861 في الأسبوع الثاني.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، أن المنتسبين لهذه الدورة جرى تدريبهم في كل من الكليات التقنية للبنين بجدة، ومكة، والطائف، والقنفذة، وتربة، وفروع الكليات التقنية في أضم، ورنية، وميسان، والقوز، بالإضافة إلى كلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث، وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

وبيّن "بن كدسة"، أن الوحدات التدريبية بالمملكة تُواصل استقبال طلبات المواطنين والمواطنات للتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://ctc.tvtc.gov.sa؛ حيث يضم البرنامج العديدَ من الدورات المعتمدة، بواقع 16 ساعة للدورة الواحدة، وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعيًّا من الأحد حتى الأربعاء.

ولفَت مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الانتباه إلى أن هذه الدورات، تهدف إلى إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع، وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية؛ لتسهم في التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في إجراء الصيانة السريعة أو تلبية متطلبات السيدات في المنازل.

من جهته، أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين، أن البرنامج هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تُلبي رغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية، ورفع كفاءتهم في المهن النسائية كالتجميل وغيرها.

وأبان "باخشوين" أنه في حالة وجود صعوبة في التسجيل الإلكتروني؛ يمكن للمتقدم مراجعة الوحدة التدريبية التي يرغب في التسجيل بها، واختيار الدورة، ومن ثم دفع الرسوم 200 ريال؛ ليصله سند إلكتروني عبر رسالة نصية.

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