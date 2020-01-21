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بالفيديو .. "نهر سرّي" بطول 10 كلم قرب البحر الميت .. ولهذا السبب جرى التعتيم عليه

كشف عنه التلفزيون الإسرائيلي

كشف التلفزيون الإسرائيلي عن "نهر سرّي" يمتد على طول 10 كيلو مترات قرب البحر الميت، وتحيط به الصخور على ارتفاعات متفاوتة، طبقاً لوكالة "معاً" الإخبارية الفلسطينية.

وأضاف التلفزيون، أن النهر يقع في منطقة امتياز شركة "البحر الميت" الإسرائيلية، ولهذا السبب جرى التعتيم عليه، وثمة أخطار محدقة به الآن، رغم أن المنظمات البيئية الإسرائيلية لا تعرف بوجود هذا النهر.

وأشار إلى أنه "حصل أخيراً على صور حصرية للنهر، وأطلع عليها المنظمات البيئية، لكنه حثّ الجمهور على عدم الاقتراب من المكان، خشية انفجار "ألغام" مزروعة بالمنطقة.

وبيّن أن المكان يحوي ظواهر طبيعية نادرة، وثمة مخاوف من أن أعمال مصانع شركة "البحر الميت" تشكل خطراً عليه، خصوصاً بعد المصادقة على مشروع "مسار الملح".

البحر الميت نهر سري

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بالفيديو .. "نهر سرّي" بطول 10 كلم قرب البحر الميت .. ولهذا السبب جرى التعتيم عليه
سبق

كشف التلفزيون الإسرائيلي عن "نهر سرّي" يمتد على طول 10 كيلو مترات قرب البحر الميت، وتحيط به الصخور على ارتفاعات متفاوتة، طبقاً لوكالة "معاً" الإخبارية الفلسطينية.

وأضاف التلفزيون، أن النهر يقع في منطقة امتياز شركة "البحر الميت" الإسرائيلية، ولهذا السبب جرى التعتيم عليه، وثمة أخطار محدقة به الآن، رغم أن المنظمات البيئية الإسرائيلية لا تعرف بوجود هذا النهر.

وأشار إلى أنه "حصل أخيراً على صور حصرية للنهر، وأطلع عليها المنظمات البيئية، لكنه حثّ الجمهور على عدم الاقتراب من المكان، خشية انفجار "ألغام" مزروعة بالمنطقة.

وبيّن أن المكان يحوي ظواهر طبيعية نادرة، وثمة مخاوف من أن أعمال مصانع شركة "البحر الميت" تشكل خطراً عليه، خصوصاً بعد المصادقة على مشروع "مسار الملح".

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:18 AM

بالفيديو .. "نهر سرّي" بطول 10 كلم قرب البحر الميت .. ولهذا السبب جرى التعتيم عليه

كشف عنه التلفزيون الإسرائيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف التلفزيون الإسرائيلي عن "نهر سرّي" يمتد على طول 10 كيلو مترات قرب البحر الميت، وتحيط به الصخور على ارتفاعات متفاوتة، طبقاً لوكالة "معاً" الإخبارية الفلسطينية.

وأضاف التلفزيون، أن النهر يقع في منطقة امتياز شركة "البحر الميت" الإسرائيلية، ولهذا السبب جرى التعتيم عليه، وثمة أخطار محدقة به الآن، رغم أن المنظمات البيئية الإسرائيلية لا تعرف بوجود هذا النهر.

وأشار إلى أنه "حصل أخيراً على صور حصرية للنهر، وأطلع عليها المنظمات البيئية، لكنه حثّ الجمهور على عدم الاقتراب من المكان، خشية انفجار "ألغام" مزروعة بالمنطقة.

وبيّن أن المكان يحوي ظواهر طبيعية نادرة، وثمة مخاوف من أن أعمال مصانع شركة "البحر الميت" تشكل خطراً عليه، خصوصاً بعد المصادقة على مشروع "مسار الملح".

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