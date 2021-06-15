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"التعاون الإسلامي" تبحث قضايا ووثائق المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة

أكدت أن التنمية بالدول الأعضاء مشروطة بتفعيل دورها وتوفير كل الفرص لها

بحثت ورشة العمل التي نظمتها منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، ودولة بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، مختلف القضايا والوثائق التي سيتم تقديمها إلى المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة في الدول الأعضاء، المزمع تنظيمه حضورياً في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو المقبل.

ونوه الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت بدور مصر الفعال في دعم أنشطة المنظمة وبرامجها والتزامها بقضايا النهوض بالمرأة، مؤكدًا أن التنمية في الدول الأعضاء مشروطة بتفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والوسائل وتوفير كل الفرص لها على قدم المساواة مع الرجل لتقوم بدورها الفعال في رفعة المجتمع.

من جانبها أبرزت المدير بالمجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية السفيرة منى عمر، جهود بلادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة ودورها في النهوض بقضايا المرأة لاسيما تأسيس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وشارك في ورشة العمل عدد من أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري للمرأة.

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"التعاون الإسلامي" تبحث قضايا ووثائق المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة
سبق

بحثت ورشة العمل التي نظمتها منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، ودولة بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، مختلف القضايا والوثائق التي سيتم تقديمها إلى المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة في الدول الأعضاء، المزمع تنظيمه حضورياً في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو المقبل.

ونوه الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت بدور مصر الفعال في دعم أنشطة المنظمة وبرامجها والتزامها بقضايا النهوض بالمرأة، مؤكدًا أن التنمية في الدول الأعضاء مشروطة بتفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والوسائل وتوفير كل الفرص لها على قدم المساواة مع الرجل لتقوم بدورها الفعال في رفعة المجتمع.

من جانبها أبرزت المدير بالمجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية السفيرة منى عمر، جهود بلادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة ودورها في النهوض بقضايا المرأة لاسيما تأسيس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وشارك في ورشة العمل عدد من أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري للمرأة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
05:26 PM

"التعاون الإسلامي" تبحث قضايا ووثائق المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة

أكدت أن التنمية بالدول الأعضاء مشروطة بتفعيل دورها وتوفير كل الفرص لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بحثت ورشة العمل التي نظمتها منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، ودولة بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، مختلف القضايا والوثائق التي سيتم تقديمها إلى المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة في الدول الأعضاء، المزمع تنظيمه حضورياً في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو المقبل.

ونوه الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت بدور مصر الفعال في دعم أنشطة المنظمة وبرامجها والتزامها بقضايا النهوض بالمرأة، مؤكدًا أن التنمية في الدول الأعضاء مشروطة بتفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والوسائل وتوفير كل الفرص لها على قدم المساواة مع الرجل لتقوم بدورها الفعال في رفعة المجتمع.

من جانبها أبرزت المدير بالمجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية السفيرة منى عمر، جهود بلادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة ودورها في النهوض بقضايا المرأة لاسيما تأسيس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وشارك في ورشة العمل عدد من أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري للمرأة.

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