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إعلان مواعيد مباريات "الأخضر" في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

ضمن منافسات المجموعة الرابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، المواعيد النهائية لمباريات المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات: أوزباكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة بـ 8 نقاط (4 مباريات) خلف أوزباكستان المتصدر بـ 9 نقاط (5 مباريات).

وجاءت المواعيد الجديدة للمتبقي من مباريات الأخضر في المجموعة على النحو التالي:

25 مارس 2021 أمام اليمن

30 مارس 2021 أمام سنغافورة

7 يونيو 2021 أمام فلسطين

15 يونيو 2021 أمام أوزباكستان

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إعلان مواعيد مباريات "الأخضر" في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، المواعيد النهائية لمباريات المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات: أوزباكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة بـ 8 نقاط (4 مباريات) خلف أوزباكستان المتصدر بـ 9 نقاط (5 مباريات).

وجاءت المواعيد الجديدة للمتبقي من مباريات الأخضر في المجموعة على النحو التالي:

25 مارس 2021 أمام اليمن

30 مارس 2021 أمام سنغافورة

7 يونيو 2021 أمام فلسطين

15 يونيو 2021 أمام أوزباكستان

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
05:12 PM

إعلان مواعيد مباريات "الأخضر" في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

ضمن منافسات المجموعة الرابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، المواعيد النهائية لمباريات المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات: أوزباكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة بـ 8 نقاط (4 مباريات) خلف أوزباكستان المتصدر بـ 9 نقاط (5 مباريات).

وجاءت المواعيد الجديدة للمتبقي من مباريات الأخضر في المجموعة على النحو التالي:

25 مارس 2021 أمام اليمن

30 مارس 2021 أمام سنغافورة

7 يونيو 2021 أمام فلسطين

15 يونيو 2021 أمام أوزباكستان

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

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