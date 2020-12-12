إعلان مواعيد مباريات "الأخضر" في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023
ضمن منافسات المجموعة الرابعة
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، المواعيد النهائية لمباريات المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات: أوزباكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين.
ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة بـ 8 نقاط (4 مباريات) خلف أوزباكستان المتصدر بـ 9 نقاط (5 مباريات).
وجاءت المواعيد الجديدة للمتبقي من مباريات الأخضر في المجموعة على النحو التالي:
25 مارس 2021 أمام اليمن
30 مارس 2021 أمام سنغافورة
7 يونيو 2021 أمام فلسطين
15 يونيو 2021 أمام أوزباكستان
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
المنتخب السعودي
إعلان مواعيد مباريات "الأخضر" في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-12
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، المواعيد النهائية لمباريات المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات: أوزباكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين.
ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة بـ 8 نقاط (4 مباريات) خلف أوزباكستان المتصدر بـ 9 نقاط (5 مباريات).
وجاءت المواعيد الجديدة للمتبقي من مباريات الأخضر في المجموعة على النحو التالي:
25 مارس 2021 أمام اليمن
30 مارس 2021 أمام سنغافورة
7 يونيو 2021 أمام فلسطين
15 يونيو 2021 أمام أوزباكستان
12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
05:12 PM
إعلان مواعيد مباريات "الأخضر" في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023
ضمن منافسات المجموعة الرابعة
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، المواعيد النهائية لمباريات المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات: أوزباكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين.
ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة بـ 8 نقاط (4 مباريات) خلف أوزباكستان المتصدر بـ 9 نقاط (5 مباريات).
وجاءت المواعيد الجديدة للمتبقي من مباريات الأخضر في المجموعة على النحو التالي:
25 مارس 2021 أمام اليمن
30 مارس 2021 أمام سنغافورة
7 يونيو 2021 أمام فلسطين
15 يونيو 2021 أمام أوزباكستان