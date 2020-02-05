"تخصصي الدمام" ينال شهادة الاعتماد العالمية "الآيزو"

شملت الإدارة التنفيذية للتشغيل و"أمن المعلومات"

حصلت الإدارة التنفيذية للتشغيل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على الاعتماد الدولي للمنظمات "ISO 41001 " لنظام إدارة المرافق مكملاً بذلك المنظومة الإدارية المتكاملة بالإضافة إلى حصوله على الاعتماد الدولي للأيزو ٤٥٠٠١ لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ١٤٠٠١ لنظام إدارة البيئة، بذلك يعتبر أول إدارة بالقطاع الصحي بالمملكة تحصل على هذا الاعتماد.

جاء ذلك بعد تقييم دقيق وشامل لكل الإجراءات التي تطبقها الإدارة التشغيلية، المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة عالمياً لدى هيئات الاعتماد الدولية والمبنية على أحدث الوسائل العلمية في استدامة المرافق الموجودة بالمستشفى، وإطالة العمر الافتراضي.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور منصور بن أحمد توفيق، خلال الاحتفال بهذه المناسبة: هذه الشهادة تعتبر من الاعتمادات العريقة المتميزة على مستوى العالم، مضيفاً أن هناك عدة مراحل أساسية للحصول على شهادةالأيزو ٤١٠٠١ والتي تشمل التحضير والمراجعة والفحص والتدريب.

وأشار الى أنه تم في كل مرحلة تقييم وتصحيح كافة الإجراءات،وذلك لاستكمال المتطلبات الأساسية للاعتماد، وأكد أن الحصول على شهادة الأيزو ٤١٠٠١ له عدة فوائد من أهمها: تحقيق سلامةورضا المرضى والزوار والعاملين، وتحسين صورة المنشأة، والحد من الحوادث التي قد تنشأ عن مخاطر عدم سلامة المنشأة.

وأوضح أن الحصول على الشهادة من قبل شركة متخصصة دولياً lms يعتبر الخط الأول في الحفاظ على معايير إدارة الجودة والتي تمربسلسلة متكاملة من المتابعة والمراقبة والتدقيق اليومي، من خلال الجولات التفتيشية، والتقارير التصحيحية، والصيانة الوقائية، ومتابعة آراء مستخدمي المرافق، وهي مؤشرات دقيقة لرفع جودة الخدمة.

وأردف "توفيق" أن إدارة أمن المعلومات حصلت على شهادتي اعتماد دوليين في إدارة الجودة ٩٠٠١ ونظام إدارة أمن المعلومات ٢٧٠٠١ وبهذا تكون أول إدارة لأمن المعلومات في القطاع الصحي على مستوى المملكة.