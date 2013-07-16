النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العساف" يلتقي 3 رؤساء وزراء لبنانيين أسبقين والسفير السويسري بالسعودية

استعرض العلاقات المشتركة.. وأكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره

التقى وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس الاثنين رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين (نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام).

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان، والتشديد على حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.

واستقبل "العساف" في فرع وزارة الخارجية بجدة اليوم سفير سويسرا لدى السعودية أندريه شالر. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العساف" يلتقي 3 رؤساء وزراء لبنانيين أسبقين والسفير السويسري بالسعودية
سبق

التقى وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس الاثنين رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين (نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام).

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان، والتشديد على حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.

واستقبل "العساف" في فرع وزارة الخارجية بجدة اليوم سفير سويسرا لدى السعودية أندريه شالر. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:32 AM

"العساف" يلتقي 3 رؤساء وزراء لبنانيين أسبقين والسفير السويسري بالسعودية

استعرض العلاقات المشتركة.. وأكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,501

التقى وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس الاثنين رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين (نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام).

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان، والتشديد على حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.

واستقبل "العساف" في فرع وزارة الخارجية بجدة اليوم سفير سويسرا لدى السعودية أندريه شالر. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,025
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,870
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,998
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,812

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة