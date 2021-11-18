وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.

قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات.

القبض على شاب سرق جهاز آيفون من محل للاتصالات في فيديو متداول عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-18 قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات. وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 09:27 AM

القبض على شاب سرق جهاز آيفون من محل للاتصالات في فيديو متداول وثّقته الكاميرات.. غافَلَ السارقُ البائعَ قبل أن يهرب حاملًا الجوال





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قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات.

وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.