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القبض على شاب سرق جهاز آيفون من محل للاتصالات في فيديو متداول

وثّقته الكاميرات.. غافَلَ السارقُ البائعَ قبل أن يهرب حاملًا الجوال

قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات.

وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.

الجهات الأمنية سرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على شاب سرق جهاز آيفون من محل للاتصالات في فيديو متداول
سبق

قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات.

وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
09:27 AM

القبض على شاب سرق جهاز آيفون من محل للاتصالات في فيديو متداول

وثّقته الكاميرات.. غافَلَ السارقُ البائعَ قبل أن يهرب حاملًا الجوال

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,145

قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات.

وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.

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