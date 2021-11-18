القبض على شاب سرق جهاز آيفون من محل للاتصالات في فيديو متداول

قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات.
وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.
قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات.
وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.الجهات الأمنية سرقة
قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات.
وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.
قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات.
وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون.