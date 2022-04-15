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بعد اعتقاد عائلتها أنها توفيت.. "تسعينية" بريطانية تشفى من "كورونا"

ابنتها: لا يجب الاستعجال بالحكم على المصابين بالإعدام

أكدت عائلة امرأة معمرة بريطانية من الناجين من الإصابة بفيروس "كورونا" في لندن، اليوم الأربعاء، أن معركتها الرائعة لاستعادة صحتها، "بصيص أمل".

"سوللا" (52 عاماً) ابنة المعمرة ماريتسا تسيوبرا (93 عاماً)، قالت إن والدتها أمضت عدة أسابيع في العناية المركزة بعد تشخيص إصابتها بالفيروس في مارس الماضي، وتم إدخالها إلى مستشفى "بارنت"، وأن حالتها تدهورت بسرعة، في ظل مخاوف الأطباء من أن فرصتها في البقاء على قيد الحياة "ضئيلة".

الابنة قالت: "اعتقدنا أننا لن نراها مرة أخرى، أعطاها الأطباء فرصة ضئيلة ولم يسمح لنا برؤيتها، كنا نظن أنها ماتت".

وأضافت: "والدتي عملت بجد طوال حياتها لإعالة الأسرة، وعملت ساعات طويلة في متاجر الملابس والمطاعم".

وتابعت: "كنت أفكر دائماً بأنه من المفترض أن تساعدها شخصيتها القوية على تجاوز الأمر، وبعد أن يأسنا واعتقدنا أننا لن نراها مرة أخرى، جلست وبدأت تأكل، لم نتمكن من تصديق ذلك. نحن محظوظون جداً".

و"تسيوبرا"، من أصل قبرصي، ولديها ثلاثة أطفال وخمسة أحفاد واثنان من أحفاد أحفادها، ولا يمكنها السفر لرؤية شقيقها الأكبر في وطنها، لكنها تستعد للاتصال بالإنترنت لتخبره بقصة بقائها.

وختمت الابنة: "إنه بصيص أمل، وهذا يثبت أنه لا يجب الاستعجال بالحكم على المصابين بالإعدام".

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بعد اعتقاد عائلتها أنها توفيت.. "تسعينية" بريطانية تشفى من "كورونا"
سبق

أكدت عائلة امرأة معمرة بريطانية من الناجين من الإصابة بفيروس "كورونا" في لندن، اليوم الأربعاء، أن معركتها الرائعة لاستعادة صحتها، "بصيص أمل".

"سوللا" (52 عاماً) ابنة المعمرة ماريتسا تسيوبرا (93 عاماً)، قالت إن والدتها أمضت عدة أسابيع في العناية المركزة بعد تشخيص إصابتها بالفيروس في مارس الماضي، وتم إدخالها إلى مستشفى "بارنت"، وأن حالتها تدهورت بسرعة، في ظل مخاوف الأطباء من أن فرصتها في البقاء على قيد الحياة "ضئيلة".

الابنة قالت: "اعتقدنا أننا لن نراها مرة أخرى، أعطاها الأطباء فرصة ضئيلة ولم يسمح لنا برؤيتها، كنا نظن أنها ماتت".

وأضافت: "والدتي عملت بجد طوال حياتها لإعالة الأسرة، وعملت ساعات طويلة في متاجر الملابس والمطاعم".

وتابعت: "كنت أفكر دائماً بأنه من المفترض أن تساعدها شخصيتها القوية على تجاوز الأمر، وبعد أن يأسنا واعتقدنا أننا لن نراها مرة أخرى، جلست وبدأت تأكل، لم نتمكن من تصديق ذلك. نحن محظوظون جداً".

و"تسيوبرا"، من أصل قبرصي، ولديها ثلاثة أطفال وخمسة أحفاد واثنان من أحفاد أحفادها، ولا يمكنها السفر لرؤية شقيقها الأكبر في وطنها، لكنها تستعد للاتصال بالإنترنت لتخبره بقصة بقائها.

وختمت الابنة: "إنه بصيص أمل، وهذا يثبت أنه لا يجب الاستعجال بالحكم على المصابين بالإعدام".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:27 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:12 PM

بعد اعتقاد عائلتها أنها توفيت.. "تسعينية" بريطانية تشفى من "كورونا"

ابنتها: لا يجب الاستعجال بالحكم على المصابين بالإعدام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,258

أكدت عائلة امرأة معمرة بريطانية من الناجين من الإصابة بفيروس "كورونا" في لندن، اليوم الأربعاء، أن معركتها الرائعة لاستعادة صحتها، "بصيص أمل".

"سوللا" (52 عاماً) ابنة المعمرة ماريتسا تسيوبرا (93 عاماً)، قالت إن والدتها أمضت عدة أسابيع في العناية المركزة بعد تشخيص إصابتها بالفيروس في مارس الماضي، وتم إدخالها إلى مستشفى "بارنت"، وأن حالتها تدهورت بسرعة، في ظل مخاوف الأطباء من أن فرصتها في البقاء على قيد الحياة "ضئيلة".

الابنة قالت: "اعتقدنا أننا لن نراها مرة أخرى، أعطاها الأطباء فرصة ضئيلة ولم يسمح لنا برؤيتها، كنا نظن أنها ماتت".

وأضافت: "والدتي عملت بجد طوال حياتها لإعالة الأسرة، وعملت ساعات طويلة في متاجر الملابس والمطاعم".

وتابعت: "كنت أفكر دائماً بأنه من المفترض أن تساعدها شخصيتها القوية على تجاوز الأمر، وبعد أن يأسنا واعتقدنا أننا لن نراها مرة أخرى، جلست وبدأت تأكل، لم نتمكن من تصديق ذلك. نحن محظوظون جداً".

و"تسيوبرا"، من أصل قبرصي، ولديها ثلاثة أطفال وخمسة أحفاد واثنان من أحفاد أحفادها، ولا يمكنها السفر لرؤية شقيقها الأكبر في وطنها، لكنها تستعد للاتصال بالإنترنت لتخبره بقصة بقائها.

وختمت الابنة: "إنه بصيص أمل، وهذا يثبت أنه لا يجب الاستعجال بالحكم على المصابين بالإعدام".

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