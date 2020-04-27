القبض على عصابة الـ5 بالرياض.. سارقي المركبات بتهديد السلاح

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة

ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيلٍ عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص (أربعة مواطنين ويمني، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري، وضبط بحوزتهم 7 مركبات معمم عن سرقتها وسلاحان (مسدس وبندقية)، وقد أقرّوا بسرقة (20) مركبة، وتم استرداد جميع المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.