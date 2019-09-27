"الجهني": اندفاع رطوبة مدارية ينتج منها حالة مطرية غزيرة على السعودية.. هذه تفاصيلها

انخفاض مستمر بدرجات الحرارة استعدادًا لموسم الأمطار والوسم

كشف زياد الجهني، خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"سبق" عن أنه من المتوقع -بعد مشيئة الله- تطوُّر حالة من عدم الاستقرار الجوي على المناطق الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، تمتد نحو مرتفعات الطائف ومكة والمدينة من يوم غد السبت، وتستمر لنهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار الجوي يأتي نتيجة اندفاع رطوبة مدارية، خلفها إعصار "ميكا"، عبرت الربع الخالي، وتصل الساعات القادمة إلى جنوب وغرب السعودية، وتزداد معها نسبة الأمطار خلال ساعات الظهر والعصر، وتتركز على المرتفعات وغربها لوجود المرتفع المداري في موقع يخدم تلك المناطق بشكل أكبر.

وأشار "الجهني" إلى أنه خلال ساعات الظُّهر والعصر خلال أيام الأسبوع المقبل كاملاً من المتوقع أن تنشأ السُّحب الرعدية على طول المرتفعات جنوب وغرب البلاد امتدادًا من جازان ونجران جنوبًا، مرورًا بمنطقة عسير (أبها، النماص وما حولها)، وتصل شمال الباحة، ثم تتعمق شمالاً باتجاه مرتفعات مكة والطائف والمشاعر المقدسة، ومرتفعات المدينة المنورة وينبع، وذروتها من يوم الأحد حتى الأربعاء بمشيئة الله.

وأردف "الجهني": "من المتوقع أن يصاحب الحالة انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على شمال السعودية والوسطى، بينما ترتفع درجات الحرارة على المنطقة الغربية. ولا تزال المنطقة تعيش في فترة انتقالية بين الصيف والخريف، وبين الحر والبرد، تنسحب معها الكتل الحارة؛ لتستوطن الكتل الباردة في موقعها استعدادًا لقرب فترة الوسم وفصل الشتاء".