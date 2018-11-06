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"الأمن السيبراني" تستطلع الآراء حول مسودة وثيقة الضوابط للأنظمة الحسّاسة

لتفعيل دور الجميع في المشاركة وإبداء الرأي للوصول إلى تشريعات فعالة

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحسّاسة، انطلاقاً من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والمساهمة في إبداء الرأي، بهدف الوصول إلى تشريعات وسياسات فعالة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الحسّاسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة قامت بتطوير وثيقة ضوابط الأمن للأنظمة الحسّاسة بهدف دعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني في توفير الحد الأدنى من متطلباته للأنظمة الحسّاسة المبنية وفق أفضل الممارسات والمعايير، وذلك لتلبية الاحتياجات الحالية الأمنية ورفع جاهزية الجهات ضمن نطاق عمل هذه الضوابط، حتى تتمكّن الجهات الحيوية من حماية أنظمتها الحسّاسة.

ودعت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى المشاركة وفق النموذج المخصّص لذلك عن طريق الرابط https://www.ncsc.gov.sa/csc وذلك في مدة أقصاها يوم الأربعاء 13 / 3 / 1440 هـ، الموافق 21 / 11 / 2018م.

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"الأمن السيبراني" تستطلع الآراء حول مسودة وثيقة الضوابط للأنظمة الحسّاسة
سبق

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحسّاسة، انطلاقاً من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والمساهمة في إبداء الرأي، بهدف الوصول إلى تشريعات وسياسات فعالة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الحسّاسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة قامت بتطوير وثيقة ضوابط الأمن للأنظمة الحسّاسة بهدف دعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني في توفير الحد الأدنى من متطلباته للأنظمة الحسّاسة المبنية وفق أفضل الممارسات والمعايير، وذلك لتلبية الاحتياجات الحالية الأمنية ورفع جاهزية الجهات ضمن نطاق عمل هذه الضوابط، حتى تتمكّن الجهات الحيوية من حماية أنظمتها الحسّاسة.

ودعت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى المشاركة وفق النموذج المخصّص لذلك عن طريق الرابط https://www.ncsc.gov.sa/csc وذلك في مدة أقصاها يوم الأربعاء 13 / 3 / 1440 هـ، الموافق 21 / 11 / 2018م.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
10:06 AM

"الأمن السيبراني" تستطلع الآراء حول مسودة وثيقة الضوابط للأنظمة الحسّاسة

لتفعيل دور الجميع في المشاركة وإبداء الرأي للوصول إلى تشريعات فعالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحسّاسة، انطلاقاً من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والمساهمة في إبداء الرأي، بهدف الوصول إلى تشريعات وسياسات فعالة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الحسّاسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة قامت بتطوير وثيقة ضوابط الأمن للأنظمة الحسّاسة بهدف دعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني في توفير الحد الأدنى من متطلباته للأنظمة الحسّاسة المبنية وفق أفضل الممارسات والمعايير، وذلك لتلبية الاحتياجات الحالية الأمنية ورفع جاهزية الجهات ضمن نطاق عمل هذه الضوابط، حتى تتمكّن الجهات الحيوية من حماية أنظمتها الحسّاسة.

ودعت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى المشاركة وفق النموذج المخصّص لذلك عن طريق الرابط https://www.ncsc.gov.sa/csc وذلك في مدة أقصاها يوم الأربعاء 13 / 3 / 1440 هـ، الموافق 21 / 11 / 2018م.

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