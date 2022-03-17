أدى المصلون اليوم صلاة المغرب في المساجد بالعاصمة المقدسة، والتي شهد بعضها تزايداً في أعداد المصلين؛ كونها آخر صلاة تقام في المساجد بعد قرار هيئة العلماء بمنع الصلاة في المساجد ضمن الخطوات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وألقى عدد من أئمة المساجد كلمة مختصرة حثوا فيها المصلين على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة، والصلاة في المنازل، والابتعاد عن التجمعات، والبقاء في المنازل، سائلين الله تعالى أن يكشف الغمة، ويحمي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء. وأكد أئمة المساجد على أنه بعد الأذان سيغلق المسجد، ويتم إغلاق الأنوار تنفيذًا للتوجيهات، ولن تقام الصلاة فيها.

"مساجد مكة" تلتزم بالتوجيهات وتنادي بالصلاة في المنازل أحمد العبدالله سبق 2020-03-17 أدى المصلون اليوم صلاة المغرب في المساجد بالعاصمة المقدسة، والتي شهد بعضها تزايداً في أعداد المصلين؛ كونها آخر صلاة تقام في المساجد بعد قرار هيئة العلماء بمنع الصلاة في المساجد ضمن الخطوات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وألقى عدد من أئمة المساجد كلمة مختصرة حثوا فيها المصلين على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة، والصلاة في المنازل، والابتعاد عن التجمعات، والبقاء في المنازل، سائلين الله تعالى أن يكشف الغمة، ويحمي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.



وأكد أئمة المساجد على أنه بعد الأذان سيغلق المسجد، ويتم إغلاق الأنوار تنفيذًا للتوجيهات، ولن تقام الصلاة فيها.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 07:55 PM

اخر تعديل 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 08:09 PM

"مساجد مكة" تلتزم بالتوجيهات وتنادي بالصلاة في المنازل الأئمة أكدوا على إغلاقها بعد الأذان





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أدى المصلون اليوم صلاة المغرب في المساجد بالعاصمة المقدسة، والتي شهد بعضها تزايداً في أعداد المصلين؛ كونها آخر صلاة تقام في المساجد بعد قرار هيئة العلماء بمنع الصلاة في المساجد ضمن الخطوات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وألقى عدد من أئمة المساجد كلمة مختصرة حثوا فيها المصلين على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة، والصلاة في المنازل، والابتعاد عن التجمعات، والبقاء في المنازل، سائلين الله تعالى أن يكشف الغمة، ويحمي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.



وأكد أئمة المساجد على أنه بعد الأذان سيغلق المسجد، ويتم إغلاق الأنوار تنفيذًا للتوجيهات، ولن تقام الصلاة فيها.