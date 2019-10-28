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أمريكا قد تنشر جزءًا من التسجيل المصور لعملية قتل "البغدادي"

يشمل لقطات لكاميرات ثبتت في ملابس الجنود

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا أمس الأول.

وقال "ترامب" للصحفيين قبل سفره إلى شيكاجو: "نفكر في الأمر. ربما نسمح بذلك.. ربما نأخذ أجزاءً محددة منه وننشرها".

من جهته، أوضح مسؤول أمريكي أن التسجيل يحتاج لعملية تنقيح؛ للتأكد من عدم احتوائه على لقطات تكشف عن الأساليب التكتيكية، التي تستخدمها القوات الأمريكية.

ومن المعتقد بأن التسجيل يشمل لقطات من الجو وأخرى من كاميرات مثبتة في ملابس الجنود الذين اقتحموا مجمع "البغدادي".

الرئيس الأمريكي ترامب مقتل أبو بكر البغدادي تنظيم داعش الإرهابي

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا قد تنشر جزءًا من التسجيل المصور لعملية قتل "البغدادي"
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا أمس الأول.

وقال "ترامب" للصحفيين قبل سفره إلى شيكاجو: "نفكر في الأمر. ربما نسمح بذلك.. ربما نأخذ أجزاءً محددة منه وننشرها".

من جهته، أوضح مسؤول أمريكي أن التسجيل يحتاج لعملية تنقيح؛ للتأكد من عدم احتوائه على لقطات تكشف عن الأساليب التكتيكية، التي تستخدمها القوات الأمريكية.

ومن المعتقد بأن التسجيل يشمل لقطات من الجو وأخرى من كاميرات مثبتة في ملابس الجنود الذين اقتحموا مجمع "البغدادي".

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
06:43 PM

أمريكا قد تنشر جزءًا من التسجيل المصور لعملية قتل "البغدادي"

يشمل لقطات لكاميرات ثبتت في ملابس الجنود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا أمس الأول.

وقال "ترامب" للصحفيين قبل سفره إلى شيكاجو: "نفكر في الأمر. ربما نسمح بذلك.. ربما نأخذ أجزاءً محددة منه وننشرها".

من جهته، أوضح مسؤول أمريكي أن التسجيل يحتاج لعملية تنقيح؛ للتأكد من عدم احتوائه على لقطات تكشف عن الأساليب التكتيكية، التي تستخدمها القوات الأمريكية.

ومن المعتقد بأن التسجيل يشمل لقطات من الجو وأخرى من كاميرات مثبتة في ملابس الجنود الذين اقتحموا مجمع "البغدادي".

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