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"هيئة المواصفات" محذرة من استخدام مواقد رحلات محلية: تسبب الانفجار

قابل للصدأ ويفتقد لأقل معايير الأمان والسلامة

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام مواقد رحلات مصنعة ومعدلة محلياً، بجودة أخرى رديئة؛ مما قد يؤدي للحريق بسببها.

واستعرض فيديو توعوي قدمته "الهيئة" أحد أنواع تلك المواقد، فيما حذر المختص من وجود ضعف وبدائية في لحامات أنبوب ممر الغاز؛ والتي قد تسبب تسرب الغاز والانفجار، لا قدر الله.

وأضاف أن الموقد مصنع من الصاج العادي القابل للصدأ، مؤكداً أنه يفتقد إجمالاً لأقل معايير الأمان والسلامة.

هيئة المواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة المواصفات" محذرة من استخدام مواقد رحلات محلية: تسبب الانفجار
سبق

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام مواقد رحلات مصنعة ومعدلة محلياً، بجودة أخرى رديئة؛ مما قد يؤدي للحريق بسببها.

واستعرض فيديو توعوي قدمته "الهيئة" أحد أنواع تلك المواقد، فيما حذر المختص من وجود ضعف وبدائية في لحامات أنبوب ممر الغاز؛ والتي قد تسبب تسرب الغاز والانفجار، لا قدر الله.

وأضاف أن الموقد مصنع من الصاج العادي القابل للصدأ، مؤكداً أنه يفتقد إجمالاً لأقل معايير الأمان والسلامة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
08:51 PM

"هيئة المواصفات" محذرة من استخدام مواقد رحلات محلية: تسبب الانفجار

قابل للصدأ ويفتقد لأقل معايير الأمان والسلامة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,126

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام مواقد رحلات مصنعة ومعدلة محلياً، بجودة أخرى رديئة؛ مما قد يؤدي للحريق بسببها.

واستعرض فيديو توعوي قدمته "الهيئة" أحد أنواع تلك المواقد، فيما حذر المختص من وجود ضعف وبدائية في لحامات أنبوب ممر الغاز؛ والتي قد تسبب تسرب الغاز والانفجار، لا قدر الله.

وأضاف أن الموقد مصنع من الصاج العادي القابل للصدأ، مؤكداً أنه يفتقد إجمالاً لأقل معايير الأمان والسلامة.

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