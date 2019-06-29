اكدت مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة دول العشرين المجتمعين في أوسكا اليابانية على العمل سوية لتعزيز النمو الاقتصادي وجاء في المسودة الختامية :سنعمل معا لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي. وبينت المسودة ان السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك

من مسودة بيان قمة العشرين.. العمل على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-29 اكدت مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة دول العشرين المجتمعين في أوسكا اليابانية على العمل سوية لتعزيز النمو الاقتصادي

وجاء في المسودة الختامية :سنعمل معا لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وبينت المسودة ان السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 10:08 AM

من مسودة بيان قمة العشرين.. العمل على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي قالت: السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي واستقرار الاسعار





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اكدت مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة دول العشرين المجتمعين في أوسكا اليابانية على العمل سوية لتعزيز النمو الاقتصادي

وجاء في المسودة الختامية :سنعمل معا لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وبينت المسودة ان السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك