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من مسودة بيان قمة العشرين.. العمل على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

قالت: السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي واستقرار الاسعار

اكدت مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة دول العشرين المجتمعين في أوسكا اليابانية على العمل سوية لتعزيز النمو الاقتصادي
وجاء في المسودة الختامية :سنعمل معا لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وبينت المسودة ان السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من مسودة بيان قمة العشرين.. العمل على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي
سبق

اكدت مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة دول العشرين المجتمعين في أوسكا اليابانية على العمل سوية لتعزيز النمو الاقتصادي
وجاء في المسودة الختامية :سنعمل معا لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وبينت المسودة ان السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
10:08 AM

من مسودة بيان قمة العشرين.. العمل على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

قالت: السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي واستقرار الاسعار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكدت مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة دول العشرين المجتمعين في أوسكا اليابانية على العمل سوية لتعزيز النمو الاقتصادي
وجاء في المسودة الختامية :سنعمل معا لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وبينت المسودة ان السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,359
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,199
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,712
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,094

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