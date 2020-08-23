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متفوقة على أمريكا ودول أوروبا كافة.. السعودية الـ 5 عالمياً في سرعة "إنترنت الجوّال"

بلغت 71.73 ميجا وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في سرعات الإنترنت

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.

وتفوقت السعودية على جميع الدول الأوروبية وعلى سنغافورة التي حلت في المرتبة الـ 13 وهونج كونج في المرتبة الـ 19 والولايات المتحدة في المرتبة 33 وتركيا جاءت في المرتبة 48 وبريطانيا في المرتبة 54 وايران في المرتبة 74 ، في حين احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال.

وبلغت سرعة الإنترنت في السعودية 71.73 ميجا وفي الإمارات بلغت 110.90 ميجا، أما في الولايات المتحدة فبلغت 44.6 ميجا.

في حين جاءت في ذيل القائمة أفغانستان وفلسطين وفنزويلا وأوغندا والصومال والعراق والسودان وبنجلاديش.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متفوقة على أمريكا ودول أوروبا كافة.. السعودية الـ 5 عالمياً في سرعة "إنترنت الجوّال"
سبق

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.

وتفوقت السعودية على جميع الدول الأوروبية وعلى سنغافورة التي حلت في المرتبة الـ 13 وهونج كونج في المرتبة الـ 19 والولايات المتحدة في المرتبة 33 وتركيا جاءت في المرتبة 48 وبريطانيا في المرتبة 54 وايران في المرتبة 74 ، في حين احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال.

وبلغت سرعة الإنترنت في السعودية 71.73 ميجا وفي الإمارات بلغت 110.90 ميجا، أما في الولايات المتحدة فبلغت 44.6 ميجا.

في حين جاءت في ذيل القائمة أفغانستان وفلسطين وفنزويلا وأوغندا والصومال والعراق والسودان وبنجلاديش.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
12:56 PM

متفوقة على أمريكا ودول أوروبا كافة.. السعودية الـ 5 عالمياً في سرعة "إنترنت الجوّال"

بلغت 71.73 ميجا وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في سرعات الإنترنت

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خالد علي - جدة
4
644

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.

وتفوقت السعودية على جميع الدول الأوروبية وعلى سنغافورة التي حلت في المرتبة الـ 13 وهونج كونج في المرتبة الـ 19 والولايات المتحدة في المرتبة 33 وتركيا جاءت في المرتبة 48 وبريطانيا في المرتبة 54 وايران في المرتبة 74 ، في حين احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال.

وبلغت سرعة الإنترنت في السعودية 71.73 ميجا وفي الإمارات بلغت 110.90 ميجا، أما في الولايات المتحدة فبلغت 44.6 ميجا.

في حين جاءت في ذيل القائمة أفغانستان وفلسطين وفنزويلا وأوغندا والصومال والعراق والسودان وبنجلاديش.

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38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,122
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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