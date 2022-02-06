النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جوجل" تُحدِث تغييرًا لأول مرة منذ 8 سنوات بمتصفحها "كروم"

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن أحد إصدارات متصفحها "جوجل كروم" المعروف باسم "كناري"، الذي يتضمن تغييرًا تعتمده الشركة الأمريكية لأول مرة منذ 8 سنوات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل اعتمدت -لأول مرة- منذ 8 سنوات تغيير لوجو "كروم" الخاص بها.

وكشف التقرير أن اللوجو الجديد صممه "إليفن هو"، المصمم الخاص بتقنيات جوجل الجديدة.

وسيلاحظ أي شخص إزالة "جوجل" للظلال التي كانت جزءًا من الرمز، واختارت تصميمًا مسطحًا يتماشى مع باقي منتجات جوجل الأخرى، كما أنها غيّرت نِسَب الألوان، وقامت بتفتيحها، وإضافة تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء باللوجو.

وعن ذلك يقول "هو": إن جوجل وجدت أن الظلال من هذين اللونين تُنتج "اهتزازًا مزعجًا للألوان" عند وضعها بجانب بعضها.

وبناءً على المكان الذي تستخدم فيه كروم، سترى تغييرات طفيفة إضافية؛ إذ يقول "هو": إن جوجل أمضت وقتًا في تخصيص الرمز لجعله مختلفًا في كل نظام تشغيل؛ حيث يمكنك تنزيل كروم، على نظام "ماك أو إس" وتراه مختلفًا عن نظام ويندوز أو أندرويد.. ومتوقع أن يَرى هذا التغيير للنور خلال الأشهر المقبلة.

شركة جوجل الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"جوجل" تُحدِث تغييرًا لأول مرة منذ 8 سنوات بمتصفحها "كروم"
سبق

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن أحد إصدارات متصفحها "جوجل كروم" المعروف باسم "كناري"، الذي يتضمن تغييرًا تعتمده الشركة الأمريكية لأول مرة منذ 8 سنوات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل اعتمدت -لأول مرة- منذ 8 سنوات تغيير لوجو "كروم" الخاص بها.

وكشف التقرير أن اللوجو الجديد صممه "إليفن هو"، المصمم الخاص بتقنيات جوجل الجديدة.

وسيلاحظ أي شخص إزالة "جوجل" للظلال التي كانت جزءًا من الرمز، واختارت تصميمًا مسطحًا يتماشى مع باقي منتجات جوجل الأخرى، كما أنها غيّرت نِسَب الألوان، وقامت بتفتيحها، وإضافة تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء باللوجو.

وعن ذلك يقول "هو": إن جوجل وجدت أن الظلال من هذين اللونين تُنتج "اهتزازًا مزعجًا للألوان" عند وضعها بجانب بعضها.

وبناءً على المكان الذي تستخدم فيه كروم، سترى تغييرات طفيفة إضافية؛ إذ يقول "هو": إن جوجل أمضت وقتًا في تخصيص الرمز لجعله مختلفًا في كل نظام تشغيل؛ حيث يمكنك تنزيل كروم، على نظام "ماك أو إس" وتراه مختلفًا عن نظام ويندوز أو أندرويد.. ومتوقع أن يَرى هذا التغيير للنور خلال الأشهر المقبلة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
12:27 PM

"جوجل" تُحدِث تغييرًا لأول مرة منذ 8 سنوات بمتصفحها "كروم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,750

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن أحد إصدارات متصفحها "جوجل كروم" المعروف باسم "كناري"، الذي يتضمن تغييرًا تعتمده الشركة الأمريكية لأول مرة منذ 8 سنوات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل اعتمدت -لأول مرة- منذ 8 سنوات تغيير لوجو "كروم" الخاص بها.

وكشف التقرير أن اللوجو الجديد صممه "إليفن هو"، المصمم الخاص بتقنيات جوجل الجديدة.

وسيلاحظ أي شخص إزالة "جوجل" للظلال التي كانت جزءًا من الرمز، واختارت تصميمًا مسطحًا يتماشى مع باقي منتجات جوجل الأخرى، كما أنها غيّرت نِسَب الألوان، وقامت بتفتيحها، وإضافة تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء باللوجو.

وعن ذلك يقول "هو": إن جوجل وجدت أن الظلال من هذين اللونين تُنتج "اهتزازًا مزعجًا للألوان" عند وضعها بجانب بعضها.

وبناءً على المكان الذي تستخدم فيه كروم، سترى تغييرات طفيفة إضافية؛ إذ يقول "هو": إن جوجل أمضت وقتًا في تخصيص الرمز لجعله مختلفًا في كل نظام تشغيل؛ حيث يمكنك تنزيل كروم، على نظام "ماك أو إس" وتراه مختلفًا عن نظام ويندوز أو أندرويد.. ومتوقع أن يَرى هذا التغيير للنور خلال الأشهر المقبلة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,255
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,963
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,027

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة