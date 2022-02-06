"جوجل" تُحدِث تغييرًا لأول مرة منذ 8 سنوات بمتصفحها "كروم"

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن أحد إصدارات متصفحها "جوجل كروم" المعروف باسم "كناري"، الذي يتضمن تغييرًا تعتمده الشركة الأمريكية لأول مرة منذ 8 سنوات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل اعتمدت -لأول مرة- منذ 8 سنوات تغيير لوجو "كروم" الخاص بها.

وكشف التقرير أن اللوجو الجديد صممه "إليفن هو"، المصمم الخاص بتقنيات جوجل الجديدة.

وسيلاحظ أي شخص إزالة "جوجل" للظلال التي كانت جزءًا من الرمز، واختارت تصميمًا مسطحًا يتماشى مع باقي منتجات جوجل الأخرى، كما أنها غيّرت نِسَب الألوان، وقامت بتفتيحها، وإضافة تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء باللوجو.

وعن ذلك يقول "هو": إن جوجل وجدت أن الظلال من هذين اللونين تُنتج "اهتزازًا مزعجًا للألوان" عند وضعها بجانب بعضها.

وبناءً على المكان الذي تستخدم فيه كروم، سترى تغييرات طفيفة إضافية؛ إذ يقول "هو": إن جوجل أمضت وقتًا في تخصيص الرمز لجعله مختلفًا في كل نظام تشغيل؛ حيث يمكنك تنزيل كروم، على نظام "ماك أو إس" وتراه مختلفًا عن نظام ويندوز أو أندرويد.. ومتوقع أن يَرى هذا التغيير للنور خلال الأشهر المقبلة.