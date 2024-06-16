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البحرين: تسجيل 469 إصابة بكورونا وتعافي 70 حالة

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 13267 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 7217 في يوم 15 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 469 حالة قائمة جديدة، منها 250 حالة لعمالة وافدة، و198 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و21 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 70 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 13267.

وقالت الصحة: إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 135 حالة، منها 20 حالة تحت العناية؛ في حين أن 5680 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5700 حالة قائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين: تسجيل 469 إصابة بكورونا وتعافي 70 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 7217 في يوم 15 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 469 حالة قائمة جديدة، منها 250 حالة لعمالة وافدة، و198 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و21 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 70 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 13267.

وقالت الصحة: إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 135 حالة، منها 20 حالة تحت العناية؛ في حين أن 5680 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5700 حالة قائمة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:51 AM

البحرين: تسجيل 469 إصابة بكورونا وتعافي 70 حالة

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 13267 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 7217 في يوم 15 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 469 حالة قائمة جديدة، منها 250 حالة لعمالة وافدة، و198 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و21 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 70 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 13267.

وقالت الصحة: إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 135 حالة، منها 20 حالة تحت العناية؛ في حين أن 5680 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5700 حالة قائمة.

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