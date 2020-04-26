وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية - العيص - المهد - بدر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

أجواء المدينة المنوّرة.. حالة رياح وأتربة مثارة تتواصل لـ 10 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-26 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية - العيص - المهد - بدر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 11:08 AM

أجواء المدينة المنوّرة.. حالة رياح وأتربة مثارة تتواصل لـ 10 مساءً تنبيه "الأرصاد": يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل محافظات عدة





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية - العيص - المهد - بدر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.