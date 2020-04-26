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أجواء المدينة المنوّرة.. حالة رياح وأتربة مثارة تتواصل لـ 10 مساءً

تنبيه "الأرصاد": يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل محافظات عدة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية - العيص - المهد - بدر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء المدينة المنوّرة.. حالة رياح وأتربة مثارة تتواصل لـ 10 مساءً
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية - العيص - المهد - بدر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:08 AM

أجواء المدينة المنوّرة.. حالة رياح وأتربة مثارة تتواصل لـ 10 مساءً

تنبيه "الأرصاد": يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية - العيص - المهد - بدر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

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