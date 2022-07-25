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مقاومة للحريق ومضادة للعفن.. "المواصفات" تحدد "شروط خيام الحجاج"

أكدت على وضع بطاقة البيانات بثلاث لغات وفي مكان واضح شاملة الألياف

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المواصفات القياسية لخيام الحجاج، بحيث تضمن سلامة أكثر لضيوف الرحمن، وتساعدهم على أداء مناسكهم بأمان وطمأنينة.

وشملت هذه المواصفات أن تكون الخيام مقاومة للحريق، وألا تقل كتلة المتر المربع منها عن 400 جم، وأن تكون مضادة للبكتيريا والعفن الفطري، وأن تقاوم العوامل الجوية المختلفة.

وتضمنت المواصفات ألا تكون في تلك الخيام أي مواد يمكن أن تسبب المرض للإنسان وأن تكون نظيفة، وأن يحتفظ قماشها بمقاومته للحريق بعد 12 غسلة على الأقل، عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.

كما ينبغي أن تكون هناك بطاقة بيانات على الخيام باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وأن تكون البطاقة في مكان واضح وتتضمن نوع الألياف المستخدمة وطريقة المعالجة إذا كانت كيميائية وتاريخ التصنيع وتاريخ صلاحية المادة الكيميائية المستخدمة بالإضافة إلى وجود علامة مميزة توضح أنها مقاومة للحريق، بالإضافة إلى وجود بطاقة تحذيرية ثابتة توضح التدابير الوقائية من الحريق.

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مقاومة للحريق ومضادة للعفن.. "المواصفات" تحدد "شروط خيام الحجاج"
سبق

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المواصفات القياسية لخيام الحجاج، بحيث تضمن سلامة أكثر لضيوف الرحمن، وتساعدهم على أداء مناسكهم بأمان وطمأنينة.

وشملت هذه المواصفات أن تكون الخيام مقاومة للحريق، وألا تقل كتلة المتر المربع منها عن 400 جم، وأن تكون مضادة للبكتيريا والعفن الفطري، وأن تقاوم العوامل الجوية المختلفة.

وتضمنت المواصفات ألا تكون في تلك الخيام أي مواد يمكن أن تسبب المرض للإنسان وأن تكون نظيفة، وأن يحتفظ قماشها بمقاومته للحريق بعد 12 غسلة على الأقل، عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.

كما ينبغي أن تكون هناك بطاقة بيانات على الخيام باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وأن تكون البطاقة في مكان واضح وتتضمن نوع الألياف المستخدمة وطريقة المعالجة إذا كانت كيميائية وتاريخ التصنيع وتاريخ صلاحية المادة الكيميائية المستخدمة بالإضافة إلى وجود علامة مميزة توضح أنها مقاومة للحريق، بالإضافة إلى وجود بطاقة تحذيرية ثابتة توضح التدابير الوقائية من الحريق.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
11:44 AM

مقاومة للحريق ومضادة للعفن.. "المواصفات" تحدد "شروط خيام الحجاج"

أكدت على وضع بطاقة البيانات بثلاث لغات وفي مكان واضح شاملة الألياف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المواصفات القياسية لخيام الحجاج، بحيث تضمن سلامة أكثر لضيوف الرحمن، وتساعدهم على أداء مناسكهم بأمان وطمأنينة.

وشملت هذه المواصفات أن تكون الخيام مقاومة للحريق، وألا تقل كتلة المتر المربع منها عن 400 جم، وأن تكون مضادة للبكتيريا والعفن الفطري، وأن تقاوم العوامل الجوية المختلفة.

وتضمنت المواصفات ألا تكون في تلك الخيام أي مواد يمكن أن تسبب المرض للإنسان وأن تكون نظيفة، وأن يحتفظ قماشها بمقاومته للحريق بعد 12 غسلة على الأقل، عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.

كما ينبغي أن تكون هناك بطاقة بيانات على الخيام باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وأن تكون البطاقة في مكان واضح وتتضمن نوع الألياف المستخدمة وطريقة المعالجة إذا كانت كيميائية وتاريخ التصنيع وتاريخ صلاحية المادة الكيميائية المستخدمة بالإضافة إلى وجود علامة مميزة توضح أنها مقاومة للحريق، بالإضافة إلى وجود بطاقة تحذيرية ثابتة توضح التدابير الوقائية من الحريق.

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