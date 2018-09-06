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"اليحيى" مديراً لوحدة الاتصالات بمكتب مدير جامعة شقراء

قرر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، تكليف عبدالرحمن بن عبدالله اليحيى، مديراً لوحدة الاتصالات بمكتب مدير الجامعة لمدة عام.

وعبّر "اليحيى" عن شكره لمدير الجامعة على هذه الثقة وهذا التكليف؛ معبّراً عن أمله في أن يكون التكليف عوناً على بذل الجهد والإخلاص في العمل، وأن يعينه الله على القيام بالمسؤولية وأداء الأمانة.

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"اليحيى" مديراً لوحدة الاتصالات بمكتب مدير جامعة شقراء
سبق

قرر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، تكليف عبدالرحمن بن عبدالله اليحيى، مديراً لوحدة الاتصالات بمكتب مدير الجامعة لمدة عام.

وعبّر "اليحيى" عن شكره لمدير الجامعة على هذه الثقة وهذا التكليف؛ معبّراً عن أمله في أن يكون التكليف عوناً على بذل الجهد والإخلاص في العمل، وأن يعينه الله على القيام بالمسؤولية وأداء الأمانة.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:06 AM

"اليحيى" مديراً لوحدة الاتصالات بمكتب مدير جامعة شقراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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قرر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، تكليف عبدالرحمن بن عبدالله اليحيى، مديراً لوحدة الاتصالات بمكتب مدير الجامعة لمدة عام.

وعبّر "اليحيى" عن شكره لمدير الجامعة على هذه الثقة وهذا التكليف؛ معبّراً عن أمله في أن يكون التكليف عوناً على بذل الجهد والإخلاص في العمل، وأن يعينه الله على القيام بالمسؤولية وأداء الأمانة.

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