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عدد أيامه 13.. الحصيني: "جمرة القيظ" تبدأ اليوم وفيها يبلغ الحر أشده

قال: المنزلة الرابعة من منازل الصيف تكثر في نوئها الرطوبة على السواحل

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الخميس بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"؛ مبينًا أن عدد أيامه 13 يومًا.

وقال عبر حسابه في تويتر: جمرة القيظ الخميس 25/ 11/ 1441هـ 16 يوليو 2020م، وأول أيام ثاني الجوزاء (الجوزاء الثانية) هو "الهنعة" وعدد أيامه 13 يومًا.

ومن خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف، تكثر في نوئها الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والخليج.

وأضاف: يُنصَح فيها بالإكثار من ري المزروعات، ويكثر خراف التمر بأنواعه.

الحرارة في "الهنعة" على معظم المناطق: العظمى بين 41 و49، والصغرى بين 25°C و34°C، والمصائف بين 25 و35°C، والصغرى بين 15 و25°C، وتكثر الغيوم الكاتمة وتزداد فرصة الأمطار.

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عدد أيامه 13.. الحصيني: "جمرة القيظ" تبدأ اليوم وفيها يبلغ الحر أشده
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الخميس بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"؛ مبينًا أن عدد أيامه 13 يومًا.

وقال عبر حسابه في تويتر: جمرة القيظ الخميس 25/ 11/ 1441هـ 16 يوليو 2020م، وأول أيام ثاني الجوزاء (الجوزاء الثانية) هو "الهنعة" وعدد أيامه 13 يومًا.

ومن خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف، تكثر في نوئها الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والخليج.

وأضاف: يُنصَح فيها بالإكثار من ري المزروعات، ويكثر خراف التمر بأنواعه.

الحرارة في "الهنعة" على معظم المناطق: العظمى بين 41 و49، والصغرى بين 25°C و34°C، والمصائف بين 25 و35°C، والصغرى بين 15 و25°C، وتكثر الغيوم الكاتمة وتزداد فرصة الأمطار.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
08:35 AM

عدد أيامه 13.. الحصيني: "جمرة القيظ" تبدأ اليوم وفيها يبلغ الحر أشده

قال: المنزلة الرابعة من منازل الصيف تكثر في نوئها الرطوبة على السواحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الخميس بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"؛ مبينًا أن عدد أيامه 13 يومًا.

وقال عبر حسابه في تويتر: جمرة القيظ الخميس 25/ 11/ 1441هـ 16 يوليو 2020م، وأول أيام ثاني الجوزاء (الجوزاء الثانية) هو "الهنعة" وعدد أيامه 13 يومًا.

ومن خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف، تكثر في نوئها الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والخليج.

وأضاف: يُنصَح فيها بالإكثار من ري المزروعات، ويكثر خراف التمر بأنواعه.

الحرارة في "الهنعة" على معظم المناطق: العظمى بين 41 و49، والصغرى بين 25°C و34°C، والمصائف بين 25 و35°C، والصغرى بين 15 و25°C، وتكثر الغيوم الكاتمة وتزداد فرصة الأمطار.

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