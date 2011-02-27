خادم الحرمين يأمر بترقية 83 قاضياً

في مختلف درجات السلك القضائي

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بترقية "83" قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.