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التركي يرعى حفل ختام الدورة التنشيطية لأحياء الخمرة وجنوب جدة

بحضور نائبه وعددٍ من المسؤولين

رعى أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، حفل ختام الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم، في أحياء الخمرة ومخططات جنوب جدة الحديثة، على كأس مكتب أحياء الخمرة، التابع لجمعية مركز الأحياء، والتي انتهت بركلات الترجيح وفوز فريق تعاون الخمرة على فريق بلد الوليد بعد مباراة مثيرة بين الفريقين.

وكان برفقة الأمين نائبه المهندس علي القرني ورئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني، ومدير الرقابة البيئية المهندس محمد الزهراني، وبعض القيادات في أمانة جدة، وبحضور مدير كهرباء جدة المهندس ناصر الرحيلي، ورئيس مكتب أحياء الخمرة سالم الثعلبي، الذي كان له الدور الأبرز لإنجاح الدورة التنشيطية التي جمعت عدة فرق من أحياء جنوب جدة الحديثة، وإشراف نجوم فريق الاتحاد سابقًا الكابتن إسماعيل حكمي والكابتن عمر الأعرج وعلي الجدعاني وسعيد الثعلبي وبمشاركة فعّالة من أعضاء مكتب أحياء الخمرة.

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التركي يرعى حفل ختام الدورة التنشيطية لأحياء الخمرة وجنوب جدة
سبق

رعى أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، حفل ختام الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم، في أحياء الخمرة ومخططات جنوب جدة الحديثة، على كأس مكتب أحياء الخمرة، التابع لجمعية مركز الأحياء، والتي انتهت بركلات الترجيح وفوز فريق تعاون الخمرة على فريق بلد الوليد بعد مباراة مثيرة بين الفريقين.

وكان برفقة الأمين نائبه المهندس علي القرني ورئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني، ومدير الرقابة البيئية المهندس محمد الزهراني، وبعض القيادات في أمانة جدة، وبحضور مدير كهرباء جدة المهندس ناصر الرحيلي، ورئيس مكتب أحياء الخمرة سالم الثعلبي، الذي كان له الدور الأبرز لإنجاح الدورة التنشيطية التي جمعت عدة فرق من أحياء جنوب جدة الحديثة، وإشراف نجوم فريق الاتحاد سابقًا الكابتن إسماعيل حكمي والكابتن عمر الأعرج وعلي الجدعاني وسعيد الثعلبي وبمشاركة فعّالة من أعضاء مكتب أحياء الخمرة.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
10:10 PM

التركي يرعى حفل ختام الدورة التنشيطية لأحياء الخمرة وجنوب جدة

بحضور نائبه وعددٍ من المسؤولين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، حفل ختام الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم، في أحياء الخمرة ومخططات جنوب جدة الحديثة، على كأس مكتب أحياء الخمرة، التابع لجمعية مركز الأحياء، والتي انتهت بركلات الترجيح وفوز فريق تعاون الخمرة على فريق بلد الوليد بعد مباراة مثيرة بين الفريقين.

وكان برفقة الأمين نائبه المهندس علي القرني ورئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني، ومدير الرقابة البيئية المهندس محمد الزهراني، وبعض القيادات في أمانة جدة، وبحضور مدير كهرباء جدة المهندس ناصر الرحيلي، ورئيس مكتب أحياء الخمرة سالم الثعلبي، الذي كان له الدور الأبرز لإنجاح الدورة التنشيطية التي جمعت عدة فرق من أحياء جنوب جدة الحديثة، وإشراف نجوم فريق الاتحاد سابقًا الكابتن إسماعيل حكمي والكابتن عمر الأعرج وعلي الجدعاني وسعيد الثعلبي وبمشاركة فعّالة من أعضاء مكتب أحياء الخمرة.

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