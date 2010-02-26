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الشرطة البريطانية تعلن وقوع "حادث كبير" بمدينة ليستر وسط البلاد

نصحت المواطنين بالابتعاد.. وشهود قالوا إنهم سمعوا صوت "انفجار"

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع "حادث كبير" في مدينة ليستر وسط البلاد، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ذكرت الشرطة في بيان لها: "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليًا مع هذا الأمر. رجاء عدم الوجود في المنطقة".

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود في المنطقة قولهم إنهم سمعوا ما يشبه صوت انفجار. وعرض تسجيل مصوَّر، نُشر على "تويتر"، لما يبدو أنه حريق في مبنى بأحد الشوارع السكنية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الشرطة البريطانية تعلن وقوع "حادث كبير" بمدينة ليستر وسط البلاد
سبق

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع "حادث كبير" في مدينة ليستر وسط البلاد، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ذكرت الشرطة في بيان لها: "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليًا مع هذا الأمر. رجاء عدم الوجود في المنطقة".

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود في المنطقة قولهم إنهم سمعوا ما يشبه صوت انفجار. وعرض تسجيل مصوَّر، نُشر على "تويتر"، لما يبدو أنه حريق في مبنى بأحد الشوارع السكنية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:38 AM

الشرطة البريطانية تعلن وقوع "حادث كبير" بمدينة ليستر وسط البلاد

نصحت المواطنين بالابتعاد.. وشهود قالوا إنهم سمعوا صوت "انفجار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع "حادث كبير" في مدينة ليستر وسط البلاد، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ذكرت الشرطة في بيان لها: "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليًا مع هذا الأمر. رجاء عدم الوجود في المنطقة".

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود في المنطقة قولهم إنهم سمعوا ما يشبه صوت انفجار. وعرض تسجيل مصوَّر، نُشر على "تويتر"، لما يبدو أنه حريق في مبنى بأحد الشوارع السكنية.

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