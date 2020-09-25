وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية؛ ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.

سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بها حتى اليوم إلى 513034 إصابة.

فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-25 سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بها حتى اليوم إلى 513034 إصابة. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية؛ ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 11:27 PM

فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034 بلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء هناك





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سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بها حتى اليوم إلى 513034 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية؛ ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.