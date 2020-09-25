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فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034

بلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء هناك

سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بها حتى اليوم إلى 513034 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية؛ ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034
سبق

سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بها حتى اليوم إلى 513034 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية؛ ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
11:27 PM

فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034

بلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء هناك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بها حتى اليوم إلى 513034 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية؛ ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.

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