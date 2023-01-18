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"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير غينيا بيساو

بحث في مكتبه سُبل تعزيزها إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

وزير الخارجية سفير جمهورية غينيا بيساو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير غينيا بيساو
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
01:09 PM
اخر تعديل
18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
04:25 PM

"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير غينيا بيساو

بحث في مكتبه سُبل تعزيزها إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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