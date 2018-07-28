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الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية

لا يشمل القرار قوات الأمن الداخلي والعسكريين

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين) أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارًا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين ابتداءً من غدٍ مع إمكانية تمديد القرار.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على "فيسبوك" أن القرار لا يشمل أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية
سبق

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين) أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارًا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين ابتداءً من غدٍ مع إمكانية تمديد القرار.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على "فيسبوك" أن القرار لا يشمل أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة، وفقًا لـ"رويترز".

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:53 PM

الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية

لا يشمل القرار قوات الأمن الداخلي والعسكريين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين) أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارًا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين ابتداءً من غدٍ مع إمكانية تمديد القرار.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على "فيسبوك" أن القرار لا يشمل أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة، وفقًا لـ"رويترز".

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