ويعتقد أن الفيروس المستجد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة "ووهان" وسط الصين كان يباع فيه حيوانات برية بشكل غير قانوني.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

وأضافت: جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)".

وقالت "الصحة" في بيان لوكالة الأنباء الكويتية: الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 25 حالة؛ إثر تسجيل سبع إصابات جديدة.

"الصحة الكويتية": ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 25 حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-26 أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 25 حالة؛ إثر تسجيل سبع إصابات جديدة. وقالت "الصحة" في بيان لوكالة الأنباء الكويتية: الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران. وأضافت: جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)". وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع. ويعتقد أن الفيروس المستجد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة "ووهان" وسط الصين كان يباع فيه حيوانات برية بشكل غير قانوني.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 02:09 PM

"الصحة الكويتية": ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 25 حالة إثر تسجيل 7 إصابات جديدة لمواطنين مرتبطين بالسفر لإيران





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أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 25 حالة؛ إثر تسجيل سبع إصابات جديدة.

وقالت "الصحة" في بيان لوكالة الأنباء الكويتية: الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأضافت: جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)".

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

ويعتقد أن الفيروس المستجد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة "ووهان" وسط الصين كان يباع فيه حيوانات برية بشكل غير قانوني.