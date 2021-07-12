يسلّم -بعد قليل- أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم.
بعد قليل.. "أمير تبوك" يسلّم دفعة جديدة من التعويضات لأصحاب العقارات بمشروع نيوم
يسلّم -بعد قليل- أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم.الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مشروع نيوم
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بعد قليل.. "أمير تبوك" يسلّم دفعة جديدة من التعويضات لأصحاب العقارات بمشروع نيومبدر الجبل سبق 2020-07-12
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
01:29 PM
بعد قليل.. "أمير تبوك" يسلّم دفعة جديدة من التعويضات لأصحاب العقارات بمشروع نيوم
يسلّم -بعد قليل- أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم.
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