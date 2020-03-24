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القبض على أشخاص خالفوا قرار منع التجول في مقاطع فيديو متداولة

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت أشخاصاً ظهروا في مقاطع فيديو متداوله، وهم يخالفون قرار منع التجول، ويحاولون تحدي بعض القطاعات المنفذة للقرار.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة حيالهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على أشخاص خالفوا قرار منع التجول في مقاطع فيديو متداولة
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت أشخاصاً ظهروا في مقاطع فيديو متداوله، وهم يخالفون قرار منع التجول، ويحاولون تحدي بعض القطاعات المنفذة للقرار.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة حيالهم.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:01 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:43 PM

القبض على أشخاص خالفوا قرار منع التجول في مقاطع فيديو متداولة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
30,180

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت أشخاصاً ظهروا في مقاطع فيديو متداوله، وهم يخالفون قرار منع التجول، ويحاولون تحدي بعض القطاعات المنفذة للقرار.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة حيالهم.

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