القبض على أشخاص خالفوا قرار منع التجول في مقاطع فيديو متداولة

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت أشخاصاً ظهروا في مقاطع فيديو متداوله، وهم يخالفون قرار منع التجول، ويحاولون تحدي بعض القطاعات المنفذة للقرار.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة حيالهم.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت أشخاصاً ظهروا في مقاطع فيديو متداوله، وهم يخالفون قرار منع التجول، ويحاولون تحدي بعض القطاعات المنفذة للقرار.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة حيالهم.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت أشخاصاً ظهروا في مقاطع فيديو متداوله، وهم يخالفون قرار منع التجول، ويحاولون تحدي بعض القطاعات المنفذة للقرار.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة حيالهم.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت أشخاصاً ظهروا في مقاطع فيديو متداوله، وهم يخالفون قرار منع التجول، ويحاولون تحدي بعض القطاعات المنفذة للقرار.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة حيالهم.