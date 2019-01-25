الجهات الأمنية تواصل البحث عن فتاة تعاني اعتلالات نفسية فُقدت بـ"فرعاء أبها"

والدها قال لـ"سبق" إن ابنته اختفت الأحد الماضي وتم إبلاغ الشرطة وتعميم أوصافها

تكثف الأجهزة الأمنية البحث عن فتاة مفقودة بالفرعاء التابعة لمدينة أبها بمنطقة عسير؛ إذ فُقدت في ظروف غامضة الأحد الماضي بعد أن خرجت من منزلها، ولم يُعثر لها على أثر حتى الآن، وتعاني اعتلالات نفسية.

وتفصيلاً، استُنفرت الجهات الأمنية ومتطوعون للبحث عن الفتاة المفقودة منذ نحو أسبوع، وما زالت تواصل عملية بحثها حتى هذه اللحظة.



وتواصلت "سبق" مع والد الفتاة الذي ذكر أن ابنته "عزيزة" اختفت عصر يوم الأحد الماضي، مبينًا أنه تقدم ببلاغ رسمي للشرطة للبحث عن ابنته، وتعميم أوصافها، وتم إشعار الجهات الأمنية التي سارعت إلى عملية الإبلاغ والتعميم عن "عزيزة" التي تعاني مؤخرًا اعتلالات نفسية.