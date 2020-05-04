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بريطانيا تقدم 388 مليون إسترليني لدعم تطوير لقاحات كورونا

بهدف المساعدة في القضاء على الوباء ودعم الاقتصاد العالمي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أن بلاده ستقدم 388 مليون جنيه إسترليني لدعم بحوث تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا واختبارات لتشخيص الإصابة به وعلاجات للمصابين.

وقال "جونسون"، في بيان اليوم بمناسبة مشاركة بلاده رئاسة مؤتمر دولي افتراضي حول المرض: الدعم المعلن يعدّ جزءا من مبلغ أكبر يصل إلى 744 مليون جنيه رصدته المملكة المتحدة للمساعدة في القضاء على الوباء ودعم الاقتصاد العالمي.

وأضاف رئيس الوزراء بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: للانتصار في هذه المعركة علينا أن نعمل معاً لتشييد درع منيع يحمي جميع مواطنينا، وذلك يمكن أن يتحقق فقط بتطوير لقاح وإنتاجه بكميات كبيرة.

وأردف: كلما تكاتفنا وتشاركنا خبراتنا كان علماؤنا أسرع بتحقيق النجاح، إن السباق لاكتشاف لقاح للقضاء على هذا الفيروس ليس مجرد سباق بين الدول، بل إنه أكثر المساعي المشتركة إلحاحاً في عصرنا. إنه سباق الإنسانية ضد الفيروس، ونحن جميعنا مشتركون فيه، ومعاً سوف نفوز فيه.

بريطانياً فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تقدم 388 مليون إسترليني لدعم تطوير لقاحات كورونا
سبق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أن بلاده ستقدم 388 مليون جنيه إسترليني لدعم بحوث تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا واختبارات لتشخيص الإصابة به وعلاجات للمصابين.

وقال "جونسون"، في بيان اليوم بمناسبة مشاركة بلاده رئاسة مؤتمر دولي افتراضي حول المرض: الدعم المعلن يعدّ جزءا من مبلغ أكبر يصل إلى 744 مليون جنيه رصدته المملكة المتحدة للمساعدة في القضاء على الوباء ودعم الاقتصاد العالمي.

وأضاف رئيس الوزراء بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: للانتصار في هذه المعركة علينا أن نعمل معاً لتشييد درع منيع يحمي جميع مواطنينا، وذلك يمكن أن يتحقق فقط بتطوير لقاح وإنتاجه بكميات كبيرة.

وأردف: كلما تكاتفنا وتشاركنا خبراتنا كان علماؤنا أسرع بتحقيق النجاح، إن السباق لاكتشاف لقاح للقضاء على هذا الفيروس ليس مجرد سباق بين الدول، بل إنه أكثر المساعي المشتركة إلحاحاً في عصرنا. إنه سباق الإنسانية ضد الفيروس، ونحن جميعنا مشتركون فيه، ومعاً سوف نفوز فيه.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
06:07 PM

بريطانيا تقدم 388 مليون إسترليني لدعم تطوير لقاحات كورونا

بهدف المساعدة في القضاء على الوباء ودعم الاقتصاد العالمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أن بلاده ستقدم 388 مليون جنيه إسترليني لدعم بحوث تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا واختبارات لتشخيص الإصابة به وعلاجات للمصابين.

وقال "جونسون"، في بيان اليوم بمناسبة مشاركة بلاده رئاسة مؤتمر دولي افتراضي حول المرض: الدعم المعلن يعدّ جزءا من مبلغ أكبر يصل إلى 744 مليون جنيه رصدته المملكة المتحدة للمساعدة في القضاء على الوباء ودعم الاقتصاد العالمي.

وأضاف رئيس الوزراء بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: للانتصار في هذه المعركة علينا أن نعمل معاً لتشييد درع منيع يحمي جميع مواطنينا، وذلك يمكن أن يتحقق فقط بتطوير لقاح وإنتاجه بكميات كبيرة.

وأردف: كلما تكاتفنا وتشاركنا خبراتنا كان علماؤنا أسرع بتحقيق النجاح، إن السباق لاكتشاف لقاح للقضاء على هذا الفيروس ليس مجرد سباق بين الدول، بل إنه أكثر المساعي المشتركة إلحاحاً في عصرنا. إنه سباق الإنسانية ضد الفيروس، ونحن جميعنا مشتركون فيه، ومعاً سوف نفوز فيه.

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