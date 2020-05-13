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متوفى في حادث سير بالإمارات يُنقذ حياة 4 سعوديين بتبرعه بأعضائه

مواطن أربعيني.. بعد موافقة أسرته و3 عمليات استغرقت 6 ساعات

أنقذ متوفى في حادث سير بالإمارات 4 مرضى بالسعودية، بتبرعه بأعضائه الحيوية بعد الحصول على موافقة أسرته.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن المتبرع السعودي (41 عاماً) أُجريت له 3 عمليات في مستشفى بالعين في الإمارات واستغرقت 6 ساعات تمّ خلالها استئصال الكبد والقلب والكليتين.

وأشار التقرير إلى أن العمليات أُجريت بمشاركة فريق طبي سعودي، وتم نقل الأعضاء إلى السعودية بوساطة فريق طائرة إخلاء طبية.

الإمارات حادث سير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متوفى في حادث سير بالإمارات يُنقذ حياة 4 سعوديين بتبرعه بأعضائه
سبق

أنقذ متوفى في حادث سير بالإمارات 4 مرضى بالسعودية، بتبرعه بأعضائه الحيوية بعد الحصول على موافقة أسرته.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن المتبرع السعودي (41 عاماً) أُجريت له 3 عمليات في مستشفى بالعين في الإمارات واستغرقت 6 ساعات تمّ خلالها استئصال الكبد والقلب والكليتين.

وأشار التقرير إلى أن العمليات أُجريت بمشاركة فريق طبي سعودي، وتم نقل الأعضاء إلى السعودية بوساطة فريق طائرة إخلاء طبية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
12:42 PM

متوفى في حادث سير بالإمارات يُنقذ حياة 4 سعوديين بتبرعه بأعضائه

مواطن أربعيني.. بعد موافقة أسرته و3 عمليات استغرقت 6 ساعات

تعبيرية
A A A
خالد علي - الرياض
4
13,350

أنقذ متوفى في حادث سير بالإمارات 4 مرضى بالسعودية، بتبرعه بأعضائه الحيوية بعد الحصول على موافقة أسرته.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن المتبرع السعودي (41 عاماً) أُجريت له 3 عمليات في مستشفى بالعين في الإمارات واستغرقت 6 ساعات تمّ خلالها استئصال الكبد والقلب والكليتين.

وأشار التقرير إلى أن العمليات أُجريت بمشاركة فريق طبي سعودي، وتم نقل الأعضاء إلى السعودية بوساطة فريق طائرة إخلاء طبية.

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