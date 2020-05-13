متوفى في حادث سير بالإمارات يُنقذ حياة 4 سعوديين بتبرعه بأعضائه

مواطن أربعيني.. بعد موافقة أسرته و3 عمليات استغرقت 6 ساعات

أنقذ متوفى في حادث سير بالإمارات 4 مرضى بالسعودية، بتبرعه بأعضائه الحيوية بعد الحصول على موافقة أسرته.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن المتبرع السعودي (41 عاماً) أُجريت له 3 عمليات في مستشفى بالعين في الإمارات واستغرقت 6 ساعات تمّ خلالها استئصال الكبد والقلب والكليتين.

وأشار التقرير إلى أن العمليات أُجريت بمشاركة فريق طبي سعودي، وتم نقل الأعضاء إلى السعودية بوساطة فريق طائرة إخلاء طبية.