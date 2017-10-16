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الأهلي يعلن تعاقده مع المدرب "جروس"

أعلن المركز الإعلامي بالنادي الأهلي عن تعاقد إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ مع المدرب السويسري كرستيان جروس خلفاً للكرواتي برانكو ايفانكوفتش.

وكان جروس قد تراجع عن التوقيع مطلع الأسبوع الجاري بعد الاختلاف على الأمور المالية بحسب ما أكدت مصادر مطلعة في النادي الأهلي.

وكان جروس قد تولى في يوليو 2014 تدريب النادي الأهلي، وحصل على الدوري لأول مرة منذ 34 عاماً بالنسبة للنادي بعد صراع مع الهلال.

وفاز جروس بين 2014 و2016 بلقب كأسي الملك وولي العهد، كذلك لم يخسر في 51 مباراة متتالية في الدوري قبل أن يرحل عن الفريق مستقيلاً عقب تحقيق مسيرة رائعة فاز فيها في 59 مباراة من أصل 70 خاضها مع الفريق.

وعقب رحيله في يوليو 2016، أعاده الأهلي في أكتوبر من نفس العام بعد فسخ التعاقد مع البرتغالي خوسيه جوميز.

وفي لايته الثانية لم تشهد أي تتويج ولكنه فاز في 24 مباراة من أصل 37 خاضها مع الفريق، قبل أن يرحل في يونيو 2017.

النادي الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يعلن تعاقده مع المدرب "جروس"
سبق

أعلن المركز الإعلامي بالنادي الأهلي عن تعاقد إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ مع المدرب السويسري كرستيان جروس خلفاً للكرواتي برانكو ايفانكوفتش.

وكان جروس قد تراجع عن التوقيع مطلع الأسبوع الجاري بعد الاختلاف على الأمور المالية بحسب ما أكدت مصادر مطلعة في النادي الأهلي.

وكان جروس قد تولى في يوليو 2014 تدريب النادي الأهلي، وحصل على الدوري لأول مرة منذ 34 عاماً بالنسبة للنادي بعد صراع مع الهلال.

وفاز جروس بين 2014 و2016 بلقب كأسي الملك وولي العهد، كذلك لم يخسر في 51 مباراة متتالية في الدوري قبل أن يرحل عن الفريق مستقيلاً عقب تحقيق مسيرة رائعة فاز فيها في 59 مباراة من أصل 70 خاضها مع الفريق.

وعقب رحيله في يوليو 2016، أعاده الأهلي في أكتوبر من نفس العام بعد فسخ التعاقد مع البرتغالي خوسيه جوميز.

وفي لايته الثانية لم تشهد أي تتويج ولكنه فاز في 24 مباراة من أصل 37 خاضها مع الفريق، قبل أن يرحل في يونيو 2017.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
08:24 PM

الأهلي يعلن تعاقده مع المدرب "جروس"

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عبدالعزيز السلمي - جدة
14
5,718

أعلن المركز الإعلامي بالنادي الأهلي عن تعاقد إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ مع المدرب السويسري كرستيان جروس خلفاً للكرواتي برانكو ايفانكوفتش.

وكان جروس قد تراجع عن التوقيع مطلع الأسبوع الجاري بعد الاختلاف على الأمور المالية بحسب ما أكدت مصادر مطلعة في النادي الأهلي.

وكان جروس قد تولى في يوليو 2014 تدريب النادي الأهلي، وحصل على الدوري لأول مرة منذ 34 عاماً بالنسبة للنادي بعد صراع مع الهلال.

وفاز جروس بين 2014 و2016 بلقب كأسي الملك وولي العهد، كذلك لم يخسر في 51 مباراة متتالية في الدوري قبل أن يرحل عن الفريق مستقيلاً عقب تحقيق مسيرة رائعة فاز فيها في 59 مباراة من أصل 70 خاضها مع الفريق.

وعقب رحيله في يوليو 2016، أعاده الأهلي في أكتوبر من نفس العام بعد فسخ التعاقد مع البرتغالي خوسيه جوميز.

وفي لايته الثانية لم تشهد أي تتويج ولكنه فاز في 24 مباراة من أصل 37 خاضها مع الفريق، قبل أن يرحل في يونيو 2017.

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31 يوليو
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