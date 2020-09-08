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مستشار أسري للزوجين: لا ترفعا سقف توقعاتكما وأوقفا التصورات الخيالية

خلال مشاركته ببرنامج "بيوت مطمئنة".. أحد مبادرات "أوقاف محمد الراجحي الخيرية"

اعتبر المستشار الأسري والتربوي "ثامر الصالح" أن سقف التوقعات العالي يعتبر من أهم مهدّدات الحياة الزوجية، وأوصى بألا يتوقع أحد الزوجين من الحياة أكثر من اللازم، وأن يتخلّى عن الصورة الذهنية والتصورات الخيالية التي تُفقد الحياة الزوجية وهجها واستقرارها.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "بيوت مطمئنة" أحد مبادرات أوقاف الشيخ محمد الراجحي الخيرية في نسختها الثانية.

ونصح "الصالح" بأن يتوقف سقف التوقعات المرتفع، وقال: قد يتوقع الزوج أنه سيلتقي إحدى حوريات الجنة أو تتوقع الزوجة أنها ستلتقي أحد الملائكة، وهذا مما يجب التوقف عنه.

وأضاف: للحياة الزوجية السعيدة أربعة أوصاف عظيمة فلو سعى لها الزوجان حثيثًا وتعبّدًا لله تطبيقًا لها لكفاهما ولحصلا على ما تمنياه من رغد العيش واستقراره.

وأردف: هذه الأوصاف تتمثل في أن الحياة الزوجية "لباس وظلال؛ ومودة ورحمة".

وعن طرق تعبير الزوجان عن حُبهما المشترك، قال "الصالح: للحب له 5 لغات، ولكلِ أحد قضية وطريقة أساسية يستخدمها للتعبير عن حبه، وتتغيّر حسب الموقف والعمر والاحتياج، لكنها تتعلّق بالكلام الإيجابي والمعنوي كهدايا وغيره، وتقديم الخدمات وتكريس الوقت، وكذلك التلامس الجسدي كالتقبيل والاحتضان والمصافحة وغيرها.

وأضاف: الذي يُحب أكثر هو الذي نشأ في بيئة مترابطة ودافئة ومتمثّلة للحب، من خلال استطاعته التعبير عن احتياجه له، وتوفيره الأرضية المُثلى لنموه، ولا نستطيع القول إن هناك جنسًا أكثر حُبًا من الآخر، بل لا يوجد جنس يُعطي حبًا أكثر من الآخر، فكلاهما في نظري سواسية.

واختتم بالقول: كِلا الزوجين أمانة في عُنق الآخر، فلو استبصرنا هذا المعنى العظيم لعلمنا أن الزوجة في ذمة الرجل ماليًا وعاطفيًا وجنسيًا ونفسيًا وجسديًا، بل وعلى المستوى الاجتماعي كالسمعة وغيره. وكذلك الزوج في ذمة زوجته بكل الجوانب المتعددة. ويجب معرفة أنها أمانة ويتعبّد الله في تطبيق ما وصف هذه العلاقة لكفانا ذلك.

جدير بالذكر أن برنامج "بيوت مطمئنة" يأتي استمرارًا للمبادرات المجتمعية التي دأبت عليها أوقاف "الشيخ محمد الراجحي"، وذلك لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه أرباب الأسر في ظل أوقات الفراغ الكثيرة لدى أبنائها، وكذلك انطلاقًا من رؤية السعودية تجاه الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية لنجاح المجتمعات وتفوقها.

ويناقش البرنامج الذي يُبث من الأحد إلى الخميس من 11-12 ليلًا، ويُدير تقديمه، مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي؛ العديد من موضوعات الإرشاد الأسري من خلال دعم المراكز الإرشادية، وتأهيل المستشارين الاجتماعيين، ودعم وإنتاج البرامج المجتمعية التي من بينها "بيوت مطمئنة".

المستشار الأسري والتربوي ثامر الصالح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشار أسري للزوجين: لا ترفعا سقف توقعاتكما وأوقفا التصورات الخيالية
سبق

اعتبر المستشار الأسري والتربوي "ثامر الصالح" أن سقف التوقعات العالي يعتبر من أهم مهدّدات الحياة الزوجية، وأوصى بألا يتوقع أحد الزوجين من الحياة أكثر من اللازم، وأن يتخلّى عن الصورة الذهنية والتصورات الخيالية التي تُفقد الحياة الزوجية وهجها واستقرارها.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "بيوت مطمئنة" أحد مبادرات أوقاف الشيخ محمد الراجحي الخيرية في نسختها الثانية.

ونصح "الصالح" بأن يتوقف سقف التوقعات المرتفع، وقال: قد يتوقع الزوج أنه سيلتقي إحدى حوريات الجنة أو تتوقع الزوجة أنها ستلتقي أحد الملائكة، وهذا مما يجب التوقف عنه.

وأضاف: للحياة الزوجية السعيدة أربعة أوصاف عظيمة فلو سعى لها الزوجان حثيثًا وتعبّدًا لله تطبيقًا لها لكفاهما ولحصلا على ما تمنياه من رغد العيش واستقراره.

وأردف: هذه الأوصاف تتمثل في أن الحياة الزوجية "لباس وظلال؛ ومودة ورحمة".

وعن طرق تعبير الزوجان عن حُبهما المشترك، قال "الصالح: للحب له 5 لغات، ولكلِ أحد قضية وطريقة أساسية يستخدمها للتعبير عن حبه، وتتغيّر حسب الموقف والعمر والاحتياج، لكنها تتعلّق بالكلام الإيجابي والمعنوي كهدايا وغيره، وتقديم الخدمات وتكريس الوقت، وكذلك التلامس الجسدي كالتقبيل والاحتضان والمصافحة وغيرها.

وأضاف: الذي يُحب أكثر هو الذي نشأ في بيئة مترابطة ودافئة ومتمثّلة للحب، من خلال استطاعته التعبير عن احتياجه له، وتوفيره الأرضية المُثلى لنموه، ولا نستطيع القول إن هناك جنسًا أكثر حُبًا من الآخر، بل لا يوجد جنس يُعطي حبًا أكثر من الآخر، فكلاهما في نظري سواسية.

واختتم بالقول: كِلا الزوجين أمانة في عُنق الآخر، فلو استبصرنا هذا المعنى العظيم لعلمنا أن الزوجة في ذمة الرجل ماليًا وعاطفيًا وجنسيًا ونفسيًا وجسديًا، بل وعلى المستوى الاجتماعي كالسمعة وغيره. وكذلك الزوج في ذمة زوجته بكل الجوانب المتعددة. ويجب معرفة أنها أمانة ويتعبّد الله في تطبيق ما وصف هذه العلاقة لكفانا ذلك.

جدير بالذكر أن برنامج "بيوت مطمئنة" يأتي استمرارًا للمبادرات المجتمعية التي دأبت عليها أوقاف "الشيخ محمد الراجحي"، وذلك لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه أرباب الأسر في ظل أوقات الفراغ الكثيرة لدى أبنائها، وكذلك انطلاقًا من رؤية السعودية تجاه الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية لنجاح المجتمعات وتفوقها.

ويناقش البرنامج الذي يُبث من الأحد إلى الخميس من 11-12 ليلًا، ويُدير تقديمه، مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي؛ العديد من موضوعات الإرشاد الأسري من خلال دعم المراكز الإرشادية، وتأهيل المستشارين الاجتماعيين، ودعم وإنتاج البرامج المجتمعية التي من بينها "بيوت مطمئنة".

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
05:14 PM

مستشار أسري للزوجين: لا ترفعا سقف توقعاتكما وأوقفا التصورات الخيالية

خلال مشاركته ببرنامج "بيوت مطمئنة".. أحد مبادرات "أوقاف محمد الراجحي الخيرية"

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عمر السبيعي - الرياض
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اعتبر المستشار الأسري والتربوي "ثامر الصالح" أن سقف التوقعات العالي يعتبر من أهم مهدّدات الحياة الزوجية، وأوصى بألا يتوقع أحد الزوجين من الحياة أكثر من اللازم، وأن يتخلّى عن الصورة الذهنية والتصورات الخيالية التي تُفقد الحياة الزوجية وهجها واستقرارها.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "بيوت مطمئنة" أحد مبادرات أوقاف الشيخ محمد الراجحي الخيرية في نسختها الثانية.

ونصح "الصالح" بأن يتوقف سقف التوقعات المرتفع، وقال: قد يتوقع الزوج أنه سيلتقي إحدى حوريات الجنة أو تتوقع الزوجة أنها ستلتقي أحد الملائكة، وهذا مما يجب التوقف عنه.

وأضاف: للحياة الزوجية السعيدة أربعة أوصاف عظيمة فلو سعى لها الزوجان حثيثًا وتعبّدًا لله تطبيقًا لها لكفاهما ولحصلا على ما تمنياه من رغد العيش واستقراره.

وأردف: هذه الأوصاف تتمثل في أن الحياة الزوجية "لباس وظلال؛ ومودة ورحمة".

وعن طرق تعبير الزوجان عن حُبهما المشترك، قال "الصالح: للحب له 5 لغات، ولكلِ أحد قضية وطريقة أساسية يستخدمها للتعبير عن حبه، وتتغيّر حسب الموقف والعمر والاحتياج، لكنها تتعلّق بالكلام الإيجابي والمعنوي كهدايا وغيره، وتقديم الخدمات وتكريس الوقت، وكذلك التلامس الجسدي كالتقبيل والاحتضان والمصافحة وغيرها.

وأضاف: الذي يُحب أكثر هو الذي نشأ في بيئة مترابطة ودافئة ومتمثّلة للحب، من خلال استطاعته التعبير عن احتياجه له، وتوفيره الأرضية المُثلى لنموه، ولا نستطيع القول إن هناك جنسًا أكثر حُبًا من الآخر، بل لا يوجد جنس يُعطي حبًا أكثر من الآخر، فكلاهما في نظري سواسية.

واختتم بالقول: كِلا الزوجين أمانة في عُنق الآخر، فلو استبصرنا هذا المعنى العظيم لعلمنا أن الزوجة في ذمة الرجل ماليًا وعاطفيًا وجنسيًا ونفسيًا وجسديًا، بل وعلى المستوى الاجتماعي كالسمعة وغيره. وكذلك الزوج في ذمة زوجته بكل الجوانب المتعددة. ويجب معرفة أنها أمانة ويتعبّد الله في تطبيق ما وصف هذه العلاقة لكفانا ذلك.

جدير بالذكر أن برنامج "بيوت مطمئنة" يأتي استمرارًا للمبادرات المجتمعية التي دأبت عليها أوقاف "الشيخ محمد الراجحي"، وذلك لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه أرباب الأسر في ظل أوقات الفراغ الكثيرة لدى أبنائها، وكذلك انطلاقًا من رؤية السعودية تجاه الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية لنجاح المجتمعات وتفوقها.

ويناقش البرنامج الذي يُبث من الأحد إلى الخميس من 11-12 ليلًا، ويُدير تقديمه، مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي؛ العديد من موضوعات الإرشاد الأسري من خلال دعم المراكز الإرشادية، وتأهيل المستشارين الاجتماعيين، ودعم وإنتاج البرامج المجتمعية التي من بينها "بيوت مطمئنة".

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