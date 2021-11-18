طريق الموت بمكة يعود مجددًا.. سرعة عالية ثم اصطدام من الخلف نتج منهما وفاة

"حوادث مرور العاصمة المقدسة" وقف على موقع الحادث لمعرفة ظروفه وملابساته

لقي مواطن مصرعه نتيجة حادث تصادم مركبتين (ونيت تويوتا غمارتين وشارجر) باتجاه طريق الجعرانة الملقب بطريق الموت.

وقال شاهد عيان لـ"سبق" إن قائد المركبة الشارجر كان يقود بسرعة عالية، واصطدم من خلف بمركبة أخرى من نوع تويوتا غمارتين؛ ما أدى إلى انقلابها، ومصرع قائدها.

وباشر مرور العاصمة المقدسة موقع الحادث، وأكدت فِرق الهلال الأحمر وفاة قائد التويوتا غمارتين على الفور. ووقف قسم الحوادث بمرور العاصمة المقدسة على موقع الحادث لمعرفة حيثياته، ونسبة الخطأ، وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.