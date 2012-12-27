النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ضحايا حلال" يفضح العالم السري لمستغلي زواج المسيار

إنتاج واقعي يتزايد الاهتمام به.. استطاع سبر أغوار هذا العالم

يتصاعد الاهتمام بشكل كبير بالمسلسل المحلي ضحايا حلال، الذي يسلط الضوء على قصص العالم السري لمستغلي إجازة الشرع والدين زواج المسيار، والتي لم تجد حظها إعلامياً، واستطاع سبر أغوار هذا العالم، وكشَفَ عمّا يدور خلف الأبواب المغلقة، والطريقة البشعة التي يتم بها الزواج، حيث يتم من خلال شهود وعقد بوساطة مأذون شرعي، فالخطّابات وغيرهن ممّن يقفن خلف هذه المشاريع يسعين إلى جمع المال واستغلالها وسلب كرامة المرأة وتجريدها من حقوقها كزوجة، وقد استطاعت "شاهد" أن تبهر المتابعين من حيث قوة المحتوى وجوده الإنتاج واختلافه عن الجودة السائدة في السوق المحلي، وفي الوقت نفسه مازال المسلسل يواجه هجوماً شديداً ممّن يعتقدون أنه كشف غير مبرر لهذا العالم، ولكن قطاع كبير من النساء يدعم العمل، لما فيه من دفاع عن حقوق المرأة وكرامتها ويراه فضحاً لمَن يستخدمون ما سمحت به الشريعة ويستغلونه بصورة سيئة، فيها انتقاص من كرامة المرأة ومكانتها في المجتمع.

ويبرز المسلسل شخصية الخطّابة أم نورا؛ التي تحصل على مبالغ كبيرة نظير الترتيب والتنسيق لهذا النوع من الزواج، ويجيء العمل في عشر حلقات، وعمل على تطوير المحتوى المحلي كل من موضي العتيبي، وأحمد الغامدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ضحايا حلال" يفضح العالم السري لمستغلي زواج المسيار
سبق

يتصاعد الاهتمام بشكل كبير بالمسلسل المحلي ضحايا حلال، الذي يسلط الضوء على قصص العالم السري لمستغلي إجازة الشرع والدين زواج المسيار، والتي لم تجد حظها إعلامياً، واستطاع سبر أغوار هذا العالم، وكشَفَ عمّا يدور خلف الأبواب المغلقة، والطريقة البشعة التي يتم بها الزواج، حيث يتم من خلال شهود وعقد بوساطة مأذون شرعي، فالخطّابات وغيرهن ممّن يقفن خلف هذه المشاريع يسعين إلى جمع المال واستغلالها وسلب كرامة المرأة وتجريدها من حقوقها كزوجة، وقد استطاعت "شاهد" أن تبهر المتابعين من حيث قوة المحتوى وجوده الإنتاج واختلافه عن الجودة السائدة في السوق المحلي، وفي الوقت نفسه مازال المسلسل يواجه هجوماً شديداً ممّن يعتقدون أنه كشف غير مبرر لهذا العالم، ولكن قطاع كبير من النساء يدعم العمل، لما فيه من دفاع عن حقوق المرأة وكرامتها ويراه فضحاً لمَن يستخدمون ما سمحت به الشريعة ويستغلونه بصورة سيئة، فيها انتقاص من كرامة المرأة ومكانتها في المجتمع.

ويبرز المسلسل شخصية الخطّابة أم نورا؛ التي تحصل على مبالغ كبيرة نظير الترتيب والتنسيق لهذا النوع من الزواج، ويجيء العمل في عشر حلقات، وعمل على تطوير المحتوى المحلي كل من موضي العتيبي، وأحمد الغامدي.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:03 PM

"ضحايا حلال" يفضح العالم السري لمستغلي زواج المسيار

إنتاج واقعي يتزايد الاهتمام به.. استطاع سبر أغوار هذا العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
689

يتصاعد الاهتمام بشكل كبير بالمسلسل المحلي ضحايا حلال، الذي يسلط الضوء على قصص العالم السري لمستغلي إجازة الشرع والدين زواج المسيار، والتي لم تجد حظها إعلامياً، واستطاع سبر أغوار هذا العالم، وكشَفَ عمّا يدور خلف الأبواب المغلقة، والطريقة البشعة التي يتم بها الزواج، حيث يتم من خلال شهود وعقد بوساطة مأذون شرعي، فالخطّابات وغيرهن ممّن يقفن خلف هذه المشاريع يسعين إلى جمع المال واستغلالها وسلب كرامة المرأة وتجريدها من حقوقها كزوجة، وقد استطاعت "شاهد" أن تبهر المتابعين من حيث قوة المحتوى وجوده الإنتاج واختلافه عن الجودة السائدة في السوق المحلي، وفي الوقت نفسه مازال المسلسل يواجه هجوماً شديداً ممّن يعتقدون أنه كشف غير مبرر لهذا العالم، ولكن قطاع كبير من النساء يدعم العمل، لما فيه من دفاع عن حقوق المرأة وكرامتها ويراه فضحاً لمَن يستخدمون ما سمحت به الشريعة ويستغلونه بصورة سيئة، فيها انتقاص من كرامة المرأة ومكانتها في المجتمع.

ويبرز المسلسل شخصية الخطّابة أم نورا؛ التي تحصل على مبالغ كبيرة نظير الترتيب والتنسيق لهذا النوع من الزواج، ويجيء العمل في عشر حلقات، وعمل على تطوير المحتوى المحلي كل من موضي العتيبي، وأحمد الغامدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,867
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,716
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,965
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة