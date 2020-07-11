النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو مثير.. رياضي سابق ينقذ طفلاً ألقت به أمه من مبنى محترق

حادث دراماتيكي وقع في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية

تداولت وسائل إعلام أمريكية لقطات مثيرة تظهر رياضياً سابقاً وهو يلتقط طفلاً رمته والدته من شرفة أحد الطوابق العليا لمبنى محترق؛ بغية إنقاذه من الموت حرقاً.

ويظهر هذا الفيديو اللاعب السابق لكرة القدم، العنصر السابق في مشاة البحرية، فيليب بلانكس (28 عاماً)، وهو يركض إلى المبنى لالتقاط الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات في آخر لحظة.

وحصل الحادث الدراماتيكي الذي أودى بحياة والدة الطفل (30 عاماً) في الثالث من يوليو الجاري في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم"، قال بلانكس، الذي يعمل الآن كحارس شخصي: إن الأحداث كانت تتطور بسرعة بالغة، موضحاً أنه غادر منزله عندما سمع الصراخ في الشارع وحتى لم يرتد الأحذية.

وتابع: "كنت أركض ولم أر أي شيء سوى الطفل".

ولم يكن "بلانكس"، البطل الوحيد في هذه القصة الدراماتيكية، وكان في موقع الحادث مواطن آخر اسمه دارتانيان ألكساندر، الذي هرع إلى المبنى المحترق وانتشل منه شقيقة الطفل المنقَذ البالغة من العمر ثماني سنوات.

ولا يزال الطفلان اللذان تعرضا لجروح في المستشفى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو مثير.. رياضي سابق ينقذ طفلاً ألقت به أمه من مبنى محترق
سبق

تداولت وسائل إعلام أمريكية لقطات مثيرة تظهر رياضياً سابقاً وهو يلتقط طفلاً رمته والدته من شرفة أحد الطوابق العليا لمبنى محترق؛ بغية إنقاذه من الموت حرقاً.

ويظهر هذا الفيديو اللاعب السابق لكرة القدم، العنصر السابق في مشاة البحرية، فيليب بلانكس (28 عاماً)، وهو يركض إلى المبنى لالتقاط الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات في آخر لحظة.

وحصل الحادث الدراماتيكي الذي أودى بحياة والدة الطفل (30 عاماً) في الثالث من يوليو الجاري في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم"، قال بلانكس، الذي يعمل الآن كحارس شخصي: إن الأحداث كانت تتطور بسرعة بالغة، موضحاً أنه غادر منزله عندما سمع الصراخ في الشارع وحتى لم يرتد الأحذية.

وتابع: "كنت أركض ولم أر أي شيء سوى الطفل".

ولم يكن "بلانكس"، البطل الوحيد في هذه القصة الدراماتيكية، وكان في موقع الحادث مواطن آخر اسمه دارتانيان ألكساندر، الذي هرع إلى المبنى المحترق وانتشل منه شقيقة الطفل المنقَذ البالغة من العمر ثماني سنوات.

ولا يزال الطفلان اللذان تعرضا لجروح في المستشفى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
03:14 PM

فيديو مثير.. رياضي سابق ينقذ طفلاً ألقت به أمه من مبنى محترق

حادث دراماتيكي وقع في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
974

تداولت وسائل إعلام أمريكية لقطات مثيرة تظهر رياضياً سابقاً وهو يلتقط طفلاً رمته والدته من شرفة أحد الطوابق العليا لمبنى محترق؛ بغية إنقاذه من الموت حرقاً.

ويظهر هذا الفيديو اللاعب السابق لكرة القدم، العنصر السابق في مشاة البحرية، فيليب بلانكس (28 عاماً)، وهو يركض إلى المبنى لالتقاط الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات في آخر لحظة.

وحصل الحادث الدراماتيكي الذي أودى بحياة والدة الطفل (30 عاماً) في الثالث من يوليو الجاري في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم"، قال بلانكس، الذي يعمل الآن كحارس شخصي: إن الأحداث كانت تتطور بسرعة بالغة، موضحاً أنه غادر منزله عندما سمع الصراخ في الشارع وحتى لم يرتد الأحذية.

وتابع: "كنت أركض ولم أر أي شيء سوى الطفل".

ولم يكن "بلانكس"، البطل الوحيد في هذه القصة الدراماتيكية، وكان في موقع الحادث مواطن آخر اسمه دارتانيان ألكساندر، الذي هرع إلى المبنى المحترق وانتشل منه شقيقة الطفل المنقَذ البالغة من العمر ثماني سنوات.

ولا يزال الطفلان اللذان تعرضا لجروح في المستشفى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,728
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,953

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة