بين النفي الكردي والتأكيد الإيراني.. هل يوجد مركز للموساد الإسرائيلي في كردستان العراق؟

أعلنت وسائل إعلام تابعة لطهران عن استهدافه أمس

نفت حكومة كردستان العراق، اليوم الأربعاء، وجود أي مركز استخباراتي إسرائيلي في الإقليم، في أعقاب إعلان إيران أمس عن هجوم استهدف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي، أسفر عن 10 ضحايا ما بين قتيل وجريح.

واعتبرت الحكومة أن نشر أي أخبار مماثلة؛ إنما يستهدف العملية السياسية في الإقليم.

وذكرت قناة "صابرين نيوز" الإيرانية نبأ الهجوم على المركز، أمس نقلاً عن مصدر أمني، أشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط إسرائيليين هم: "منحانين نوعام، وعكيفا عامي، وبيريز جيكوب"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأفاد موقع "إنتل سكاي" المتخصص بمراقبة حركة الطيران والملفات العسكرية والمدنية، بأنه جرى توثيق عملية استهداف مركز المعلومات والعمليات الخاصة التابع للموساد بكردستان، وأنه سينشر صور العملية قريباً، ما سيعد في حال النشر دليلاً على وجود المركز ووقوع الاستهداف.