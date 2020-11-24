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"بوتين": أشكر خادم الحرمين على تعاون الرياض مع موسكو في مجموعة "أوبك+"

الرئيس الروسي: تساهمان بقسط مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان موسكو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعاون الفعال بين المملكة وروسيا في إطار مجموعة "أوبك+".

وخلال مراسم قبول أوراق اعتماد سفراء أجانب في قصر الكرملين الكبير، اليوم الثلاثاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية تشهد تطوراً مطرداً في مختلف المجالات.

وقال "بوتين" وفق موقع "روسيا اليوم": إن روسيا والسعودية تتعاونان بصورة فعالة ضمن إطار مجموعة "أوبك+"، وتساهمان بقسط مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي يشعرنا بالامتنان لصاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوتين": أشكر خادم الحرمين على تعاون الرياض مع موسكو في مجموعة "أوبك+"
سبق

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان موسكو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعاون الفعال بين المملكة وروسيا في إطار مجموعة "أوبك+".

وخلال مراسم قبول أوراق اعتماد سفراء أجانب في قصر الكرملين الكبير، اليوم الثلاثاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية تشهد تطوراً مطرداً في مختلف المجالات.

وقال "بوتين" وفق موقع "روسيا اليوم": إن روسيا والسعودية تتعاونان بصورة فعالة ضمن إطار مجموعة "أوبك+"، وتساهمان بقسط مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي يشعرنا بالامتنان لصاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد".

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
03:59 PM

"بوتين": أشكر خادم الحرمين على تعاون الرياض مع موسكو في مجموعة "أوبك+"

الرئيس الروسي: تساهمان بقسط مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان موسكو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعاون الفعال بين المملكة وروسيا في إطار مجموعة "أوبك+".

وخلال مراسم قبول أوراق اعتماد سفراء أجانب في قصر الكرملين الكبير، اليوم الثلاثاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية تشهد تطوراً مطرداً في مختلف المجالات.

وقال "بوتين" وفق موقع "روسيا اليوم": إن روسيا والسعودية تتعاونان بصورة فعالة ضمن إطار مجموعة "أوبك+"، وتساهمان بقسط مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي يشعرنا بالامتنان لصاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد".

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