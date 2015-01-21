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الهلال يسعى لإبطال المفاجأة.. والاتحاد للتصحيح.. والفيحاء يتربص بالنصر

في افتتاح منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الملك

تنطلق مساء اليوم الاثنين مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، لا تقبل أنصاف الحلول.

الفيحاء - النصر

يحل النصر ضيفًا على الفيحاء عند الساعة الـ6:15 مساءً على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

اللقاء يشكل صعوبة كبيره للنصر؛ كونه يلعب خارج أرضه، وبعد الزوبعة الإعلامية الأخيرة التي حدثت بين النادي واللاعب خالد الغامدي بعد الاستغناء عن خدماته؛ وهو ما يشكل عبئًا نفسيًّا على اللاعبين، يسعى الجميع من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين لتجاوزها.

وفي المقابل يدخل الفيحاء اللقاء متسلحًا بعاملَي الأرض والجمهور، ولا يملك سوى المنافسة على البطولات قصيرة النفس؛ كونه بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري.

التقدم - الاتحاد

يسعى الاتحاد (حامل اللقب) إلى إنقاذ موسمه بأغلى البطولات حينما يواجه التقدم عند الساعة الـ6:20 مساءً على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والذهاب بعيدًا فيها، بعد أن عانى في الدوري؛ إذ يسعى لتصحيح المسار تدريجيًّا؛ لذا من المتوقع أن يحسم العميد المواجهة مبكرًا.

وفي الطرف الآخر يأمل التقدم بتسجيل إنجاز، وهو بلوغ الدور ربع النهائي.

الهلال - الفيصلي

قمة مباريات دور الـ16 تجمع الهلال والفيصلي عند الساعة الـ05: 8 مساءً على أرض ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) بالرياض.

الهلال (متصدر الدوري) يتسلح بعاملَي الأرض والجمهور، ويسعى لحسم المواجهة مبكرًا؛ حتى لا يُحدث عنابي سدير المفاجأة، خاصة أن الأخير بلغ النهائي الموسم الماضي أمام الاتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يسعى لإبطال المفاجأة.. والاتحاد للتصحيح.. والفيحاء يتربص بالنصر
سبق

تنطلق مساء اليوم الاثنين مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، لا تقبل أنصاف الحلول.

الفيحاء - النصر

يحل النصر ضيفًا على الفيحاء عند الساعة الـ6:15 مساءً على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

اللقاء يشكل صعوبة كبيره للنصر؛ كونه يلعب خارج أرضه، وبعد الزوبعة الإعلامية الأخيرة التي حدثت بين النادي واللاعب خالد الغامدي بعد الاستغناء عن خدماته؛ وهو ما يشكل عبئًا نفسيًّا على اللاعبين، يسعى الجميع من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين لتجاوزها.

وفي المقابل يدخل الفيحاء اللقاء متسلحًا بعاملَي الأرض والجمهور، ولا يملك سوى المنافسة على البطولات قصيرة النفس؛ كونه بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري.

التقدم - الاتحاد

يسعى الاتحاد (حامل اللقب) إلى إنقاذ موسمه بأغلى البطولات حينما يواجه التقدم عند الساعة الـ6:20 مساءً على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والذهاب بعيدًا فيها، بعد أن عانى في الدوري؛ إذ يسعى لتصحيح المسار تدريجيًّا؛ لذا من المتوقع أن يحسم العميد المواجهة مبكرًا.

وفي الطرف الآخر يأمل التقدم بتسجيل إنجاز، وهو بلوغ الدور ربع النهائي.

الهلال - الفيصلي

قمة مباريات دور الـ16 تجمع الهلال والفيصلي عند الساعة الـ05: 8 مساءً على أرض ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) بالرياض.

الهلال (متصدر الدوري) يتسلح بعاملَي الأرض والجمهور، ويسعى لحسم المواجهة مبكرًا؛ حتى لا يُحدث عنابي سدير المفاجأة، خاصة أن الأخير بلغ النهائي الموسم الماضي أمام الاتحاد.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:30 AM

الهلال يسعى لإبطال المفاجأة.. والاتحاد للتصحيح.. والفيحاء يتربص بالنصر

في افتتاح منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الملك

A A A
أحمد سرور - الرياض
31
15,246

تنطلق مساء اليوم الاثنين مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، لا تقبل أنصاف الحلول.

الفيحاء - النصر

يحل النصر ضيفًا على الفيحاء عند الساعة الـ6:15 مساءً على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

اللقاء يشكل صعوبة كبيره للنصر؛ كونه يلعب خارج أرضه، وبعد الزوبعة الإعلامية الأخيرة التي حدثت بين النادي واللاعب خالد الغامدي بعد الاستغناء عن خدماته؛ وهو ما يشكل عبئًا نفسيًّا على اللاعبين، يسعى الجميع من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين لتجاوزها.

وفي المقابل يدخل الفيحاء اللقاء متسلحًا بعاملَي الأرض والجمهور، ولا يملك سوى المنافسة على البطولات قصيرة النفس؛ كونه بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري.

التقدم - الاتحاد

يسعى الاتحاد (حامل اللقب) إلى إنقاذ موسمه بأغلى البطولات حينما يواجه التقدم عند الساعة الـ6:20 مساءً على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والذهاب بعيدًا فيها، بعد أن عانى في الدوري؛ إذ يسعى لتصحيح المسار تدريجيًّا؛ لذا من المتوقع أن يحسم العميد المواجهة مبكرًا.

وفي الطرف الآخر يأمل التقدم بتسجيل إنجاز، وهو بلوغ الدور ربع النهائي.

الهلال - الفيصلي

قمة مباريات دور الـ16 تجمع الهلال والفيصلي عند الساعة الـ05: 8 مساءً على أرض ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) بالرياض.

الهلال (متصدر الدوري) يتسلح بعاملَي الأرض والجمهور، ويسعى لحسم المواجهة مبكرًا؛ حتى لا يُحدث عنابي سدير المفاجأة، خاصة أن الأخير بلغ النهائي الموسم الماضي أمام الاتحاد.

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