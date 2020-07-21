"أمانة الطائف" تنفّذ حملة ميدانية لإزالة تعديات الورش الفنية بالمنطقة الصناعية

تستغل المساحات الخارجية ما تسبّب في إشغال مواقف السيارات وإرباك الحركة المرورية

نفّذت أمانة الطائف ممثلة ببلدية شرق الطائف الفرعية حملة ميدانية لإزالة التشوهات البصرية ومعالجة الظواهر السلبية بالورش الفنية في المنطقة الصناعية بالطائف.

هدفت الحملة إلى إنذار ملاك الورش الفنية والمعامل الصناعية بضرورة إزالة التشوهات البصرية الناتجة عن العمل خارج إطار الورش وإشغال المساحات المخصصة لمواقف السيارات.

وأوضحت أمانة الطائف أن الورش تقوم باستغلال المساحات الخارجية للورش بوضع نماذج من أعمالها أو تنفيذ أعمال الدهان والإصلاح خارج المحلات، واستغلالها لتخزين المواد المستخدمة، مما يتسبب في إشغال مواقف السيارات وإرباك الحركة المرورية، وتشويه للمظهر العام، وإلحاق الضرر بالآخرين.

وأنذرت الأمانة للفرع البلدي العاملين بالأنشطة الفنية في صناعية الطائف لضرورة إزالة هذه الإشغالات غير النظامية خلال المهلة المحددة، تجنباً لتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة في حال عدم الامتثال للتوجيهات.

وأشارت الأمانة إلى أنها كثّفت جهودها الرقابية على الأنشطة المسببة للتشوهات البصرية ومعالجتها بما يمنع استمرارية التشوهات البصرية، وشملت أعمال الرقابة الأنشطة التجارية والفنية وأنشطة البيع بالجملة، وإلزامها بالتعاقد مع شركات لتوفير حاويات للنفايات وإزالة المخلفات بصفة دورية.