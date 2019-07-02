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الحصيني مبشراً: يخف الحر في 23 ذي الحجة بظهور نجم سهيل

قال: ينتهي فصل الصيف لهذا العام في 7 المحرم حيث أنواء "الجبهة"

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن الصيف هذا العام يشمل أشهر: شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم؛ مبيناً أن الحرارة تخف في الثالث والعشرين من ذي الحجة حيث يظهر نجم سهيل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ينتهي فصل الصيف هذا العام ١٤٤٠هـ، فعلياً، بظهور أول أنواء الخريف "الجبهة"، ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ، الصيف لهذا العام يشمل: شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم 1441هـ، إن شاء الله يخف الحر، خاصة ليلاً بظهور نجم #سهيل، ويوافق ١٤٤٠/١٢/٢٣هـ، ويدخل #الوسم في ١٤٤١/٢/١٧هـ.

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الحصيني مبشراً: يخف الحر في 23 ذي الحجة بظهور نجم سهيل
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن الصيف هذا العام يشمل أشهر: شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم؛ مبيناً أن الحرارة تخف في الثالث والعشرين من ذي الحجة حيث يظهر نجم سهيل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ينتهي فصل الصيف هذا العام ١٤٤٠هـ، فعلياً، بظهور أول أنواء الخريف "الجبهة"، ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ، الصيف لهذا العام يشمل: شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم 1441هـ، إن شاء الله يخف الحر، خاصة ليلاً بظهور نجم #سهيل، ويوافق ١٤٤٠/١٢/٢٣هـ، ويدخل #الوسم في ١٤٤١/٢/١٧هـ.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
08:23 AM

الحصيني مبشراً: يخف الحر في 23 ذي الحجة بظهور نجم سهيل

قال: ينتهي فصل الصيف لهذا العام في 7 المحرم حيث أنواء "الجبهة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,016

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن الصيف هذا العام يشمل أشهر: شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم؛ مبيناً أن الحرارة تخف في الثالث والعشرين من ذي الحجة حيث يظهر نجم سهيل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ينتهي فصل الصيف هذا العام ١٤٤٠هـ، فعلياً، بظهور أول أنواء الخريف "الجبهة"، ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ، الصيف لهذا العام يشمل: شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم 1441هـ، إن شاء الله يخف الحر، خاصة ليلاً بظهور نجم #سهيل، ويوافق ١٤٤٠/١٢/٢٣هـ، ويدخل #الوسم في ١٤٤١/٢/١٧هـ.

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