النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. فرق الإنقاذ تنجح في انتشال راكبين جرفتهما السيول في العارضة بجازان

بعد إلقاء طوق النجاة لهما من مسافة بعيدة

جازف قائد مركبة من نوع "شاص" بالقيادة في سيول محافظة العارضة عصر اليوم، وجرفه التيار القوي لموقع بعيد، فيما تدخلت فرق الإنقاذ وتم إنقاذه برمي الطوق من موقع يبعد عن موقع جرفهما.

ورصدت مقاطع فيديو لحظة المجازفة وإنقاذ راكبين كانا على متن المركبة، بعدما جرفتهما السيول القوية التي شهدتها محافظة العارضة بعد هطول أمطار متواصلة منذ يوم أمس، ما بين غزيرة ومتوسطة.

سيول أمطار جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. فرق الإنقاذ تنجح في انتشال راكبين جرفتهما السيول في العارضة بجازان
سبق

جازف قائد مركبة من نوع "شاص" بالقيادة في سيول محافظة العارضة عصر اليوم، وجرفه التيار القوي لموقع بعيد، فيما تدخلت فرق الإنقاذ وتم إنقاذه برمي الطوق من موقع يبعد عن موقع جرفهما.

ورصدت مقاطع فيديو لحظة المجازفة وإنقاذ راكبين كانا على متن المركبة، بعدما جرفتهما السيول القوية التي شهدتها محافظة العارضة بعد هطول أمطار متواصلة منذ يوم أمس، ما بين غزيرة ومتوسطة.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
09:29 PM

بالفيديو .. فرق الإنقاذ تنجح في انتشال راكبين جرفتهما السيول في العارضة بجازان

بعد إلقاء طوق النجاة لهما من مسافة بعيدة

A A A
محمد المواسي - جازان
0
4,736

جازف قائد مركبة من نوع "شاص" بالقيادة في سيول محافظة العارضة عصر اليوم، وجرفه التيار القوي لموقع بعيد، فيما تدخلت فرق الإنقاذ وتم إنقاذه برمي الطوق من موقع يبعد عن موقع جرفهما.

ورصدت مقاطع فيديو لحظة المجازفة وإنقاذ راكبين كانا على متن المركبة، بعدما جرفتهما السيول القوية التي شهدتها محافظة العارضة بعد هطول أمطار متواصلة منذ يوم أمس، ما بين غزيرة ومتوسطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,719
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,184
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,454

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة