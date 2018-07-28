الأمن البيئي يطيح بـ 36 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

شملت 583 رأس إبل و874 من الأغنام في عدة مناطق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (12) مواطنًا و(14) مقيمًا، من الجنسيات السودانية واليمنية والهندية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي (583) رأسًا من الإبل و(874) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.