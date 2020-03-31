أمانة نجران تتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية في مراكز التسوق

من خلال مواصلة جولاتها الرقابية على عددٍ من المحلات التجارية

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة، أمس، جولاتها الرقابية على عددٍ من الأسواق والمحلات التجارية في أحياء الفيصلية والبلد ودحضة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية.

وشملت الجولات الميدانية 14 محلاً تجارياً، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتقيدها بتعقيم الأسطح ومرافق المحل وعربات التسوق، وتوفير المعقمات للعملاء ومرتادي منافذ البيع.

وتم التأكد من نظافة العاملين واتباعهم للإجراءات الوقائية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة للاشتراطات الصحية.