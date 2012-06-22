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بعد فيديو "لا أحد يستطيع الوصول إليّ".. شرطة الطائف تُطيح بالمخالف الإثيوبي

شرطة المنطقة: اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحالته إلى فرع النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصٌ في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت شرطة محافظة الطائف من تحديد موقعه والقبض عليه، وهو مخالفٌ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وقال المتحدث: تمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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بعد فيديو "لا أحد يستطيع الوصول إليّ".. شرطة الطائف تُطيح بالمخالف الإثيوبي
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصٌ في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت شرطة محافظة الطائف من تحديد موقعه والقبض عليه، وهو مخالفٌ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وقال المتحدث: تمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
01:30 PM

بعد فيديو "لا أحد يستطيع الوصول إليّ".. شرطة الطائف تُطيح بالمخالف الإثيوبي

شرطة المنطقة: اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحالته إلى فرع النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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6,682

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصٌ في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت شرطة محافظة الطائف من تحديد موقعه والقبض عليه، وهو مخالفٌ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وقال المتحدث: تمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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