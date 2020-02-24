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شخبوط آل نهيان: تطوير حقل الجافورة يُعيد رسم خريطة إنتاج الطاقة عالمياً

أكّد أن المملكة تنتقل إلى مصاف الدول المؤثرة في ظل توجيهات قيادتها الحكيمة

أكّد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان؛ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، تستشرف المستقبل، وتنتقل بخطوات جبارة إلى مصاف الدول المؤثرة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، والخطط الطموحة التي تتحول إلى واقع يلمسه الجميع.

وقال: الإعلان عن حقل الجافورة، الذي يُعد أكبر حقل غاز في المملكة، يعيد رسم خريطة إنتاج الطاقة في العالم، ويسهم في التنمية الاقتصادية والبشرية في المملكة، خصوصاً، في ظل مبادرات المملكة، وخططها، ورؤيتها التي تثبت عزم القيادة على أن تكون المملكة بين أبرز دول العالم.

ووجّه "شخبوط"؛ التهنئة باسم دولة الإمارات إلى قيادة المملكة، وحكومتها، وشعبها على هذا الإنجاز الكبير الذي سيؤثر في ملف الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يعزّز مكانتها الرائدة، كونها أحد اقتصاديات المنطقة والمؤثرة أيضاً على الاقتصاد العالمي.

الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شخبوط آل نهيان: تطوير حقل الجافورة يُعيد رسم خريطة إنتاج الطاقة عالمياً
سبق

أكّد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان؛ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، تستشرف المستقبل، وتنتقل بخطوات جبارة إلى مصاف الدول المؤثرة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، والخطط الطموحة التي تتحول إلى واقع يلمسه الجميع.

وقال: الإعلان عن حقل الجافورة، الذي يُعد أكبر حقل غاز في المملكة، يعيد رسم خريطة إنتاج الطاقة في العالم، ويسهم في التنمية الاقتصادية والبشرية في المملكة، خصوصاً، في ظل مبادرات المملكة، وخططها، ورؤيتها التي تثبت عزم القيادة على أن تكون المملكة بين أبرز دول العالم.

ووجّه "شخبوط"؛ التهنئة باسم دولة الإمارات إلى قيادة المملكة، وحكومتها، وشعبها على هذا الإنجاز الكبير الذي سيؤثر في ملف الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يعزّز مكانتها الرائدة، كونها أحد اقتصاديات المنطقة والمؤثرة أيضاً على الاقتصاد العالمي.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:12 PM

شخبوط آل نهيان: تطوير حقل الجافورة يُعيد رسم خريطة إنتاج الطاقة عالمياً

أكّد أن المملكة تنتقل إلى مصاف الدول المؤثرة في ظل توجيهات قيادتها الحكيمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان؛ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، تستشرف المستقبل، وتنتقل بخطوات جبارة إلى مصاف الدول المؤثرة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، والخطط الطموحة التي تتحول إلى واقع يلمسه الجميع.

وقال: الإعلان عن حقل الجافورة، الذي يُعد أكبر حقل غاز في المملكة، يعيد رسم خريطة إنتاج الطاقة في العالم، ويسهم في التنمية الاقتصادية والبشرية في المملكة، خصوصاً، في ظل مبادرات المملكة، وخططها، ورؤيتها التي تثبت عزم القيادة على أن تكون المملكة بين أبرز دول العالم.

ووجّه "شخبوط"؛ التهنئة باسم دولة الإمارات إلى قيادة المملكة، وحكومتها، وشعبها على هذا الإنجاز الكبير الذي سيؤثر في ملف الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يعزّز مكانتها الرائدة، كونها أحد اقتصاديات المنطقة والمؤثرة أيضاً على الاقتصاد العالمي.

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