حريق محدود يُخلي محطة محروقات بحرازات جدة .. و"المدني" يسيطر

تطويق الموقع لمنع انتشار الحريق وتطوره .. وخلف إصابة وحيدة

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء أمس، على حريق بمحطة محروقات بحي الحرازات- جنوب شرقي المحافظة.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً عن اندلاع حريق بمحطة بنزين، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق اتضح أن الحالة عبارة عن اشتعال سحابة مادة بترولية (بنزين) أدّى إلى احتراق في أحد خزانات الوقود بداخل المحطة.

وتمّ إخلاء المحطة والمحال التجارية بحرمها وتطويق الموقع لمنع انتشار الحريق وتطوره، كما تم وضع شريط تحذيري لمنع الدخول للموقع ومباشرة الحالة وإخماد الاشتعال من قِبل الفرق ولم ينتج عن الحالة أيّ أضرار أخرى بالمحطة.

ونتج عن الحادث إصابة رجل برضوض وسحجات سطحية نتيجة تطاير المواد الصلبة (البلاط)، وتمّ نقله من قِبل الهلال الأحمر للمستشفى، وهو في وضع صحي مطمئن.